La premsa sud-americana ataca Gerard Piqué: orgies i relacions amb homes

Gerard Piqué és a l’ull de l’huracà des que es confirmés la separació de Shakira. La principal hipòtesi era, i continua sent, que ell l’hauria enganyat amb una cambrera de 22 anys de qui s’hauria enamorat. La cantant és qui pitjor ho està passant, tal com ha reconegut un amic seu molt famós. Ara bé, també és cert que tota la premsa s’ha posicionat a favor seu mentre que al futbolista no fan més que criticar-lo per infidel.

Fonts properes al capità del Barça deixen caure que la parella tindria una relació oberta des de fa temps, el que donava l’oportunitat a tots dos de mantenir aventures fora del matrimoni sense cap problema. Això no ha impedit, però, que molts assenyalin Gerard Piqué com l’únic culpable de la ruptura.

La premsa sud-americana, molt afí a Shakira, està carregant contra Piqué d’una manera brutal. Li estan dient de tot, fins al punt d’assegurar que és addicte al sexe i que aquesta és una de les causes de la ruptura. Així ho afirma Rob Cissna en un programa llatinoamericà en el que és habitual veure’l fer prediccions sobre el futur dels famosos: “A Gerard Piqué li agrada molt el sexe. No només ha tingut relacions amb dones, sinó també amb homes i dones alhora en orgies”.

La premsa sud-americana diu que Gerard Piqué està deprimit

A més a més, asseguren que, en aquests moments, la relació entre Gerard Piqué i Shakira és molt dolenta: “La relació està molt malament perquè ell no pren responsabilitats i ella està molt molesta perquè l’ha deixat com una ximple davant de tothom. La diferència d’edat és important, però ella acabarà perdonant-lo perquè ell s’adonarà que s’ha equivocat en deixar-la i voldrà recuperar-la”. El tertulià ha fet una predicció sobre el seu futur que s’ha viralitzat a la xarxa: “D’aquí a vuit o deu mesos hi haurà reconciliació. Hi haurà problemes legals entre ells, però s’acabaran reconciliant quan ell accepti la seva responsabilitat”.

També ha estat en aquest programa, anomenat Chisme no like, en què han donat per fet que Gerard Piqué està “deprimit” i que ha començat a anar a la psiquiatra perquè està molt malament: “Gerard Piqué ha ficat la pota. Realment, està afectat i està prenent una teràpia de psiquiatre perquè pateix paranoia i creu que el persegueixen. Té molta pressió i això el té molt deprimit, sense ganes de fer servir el piquetón“. Queda clar que el programa està a favor de la cantant en aquesta història, a qui tiren floretes sense parar: “Ella és guapa, exitosa, milionària, artista, simpàtica, talentosa… i mou els malucs com ningú!”, han arribat a dir en aquesta mateixa emissió.

Gerard Piqué, a Londres amb els fills el cap de setmana

Gerard Piqué ha estat a Londres amb els fills el cap de setmana, una visita exprés que van fer per veure en persona els entrenaments de Rafa Nadal. Després d’unes setmanes molt tenses, sembla que ha arribat a un primer acord de custòdia amb Shakira segons el qual ell gaudirà dels petits els dissabtes i diumenges de cada quinze dies. Els paparazzi l’han enxampat a l’aeroport, moment en què s’hauria enfrontat a un d’ells fins al punt de trencar-li el telèfon.

Diversos testimonis asseguren a Informalia que el futbolista blaugrana hauria estat més pendent del telèfon mòbil que de la pista de tenis: “No feia més que mirar el telèfon”, diuen. El corresponsal d’esports d’EFE a Londres ha publicat unes imatges del defensa en què se’l veu fer fotos a l’esdeveniment. En aquest viatge, el barceloní també hauria aprofitat per comprar les equipacions del Chelsea per als seus fills.