Gerard Piqué trenca el telèfon a un ‘paparazzi’ en un enfrontament

Gerard Piqué i Shakira travessen unes setmanes complicades, una situació tensa en la que es troben immersos des que confirmessin que s’estan separant. Aquest procés mai no és fàcil després de tants anys junts i amb dos nens pel mig, el que ho complica tot encara més. De fet, en aquests moments estarien començant a parlar per distribuir-se la custòdia en aquestes primeres vacances d’estiu com a separats. Els fotògrafs han captat la cantant colombiana visiblement decaiguda en unes fotografies que han preocupat els fans, mentre que Gerard Piqué es trobava a Londres amb els nens per acudir a un entrenament de Rafa Nadal.

Ha estat precisament aquest cap de setmana del futbolista fora quan ha sortit a la llum una informació que el torna a deixar en evidència. El defensa blaugrana ha estat assenyalat com el responsable d’aquesta ruptura, ja que totes les fonts asseguren que hauria estat ell qui hauria demanat trencar després de mantenir relacions amb altres noies. L’aventura amb una cambrera de 22 anys l’hauria fet adonar-se que havia deixat de sentir coses per Shakira, raó per la qual li hauria dit clarament que no volia continuar amb ella. I què ha fet ara el barceloní? Presumptament, agredir un fotògraf en un atac de ràbia.

Un fotògraf assegura que ha estat agredit per Gerard Piqué

Així ho ha afirmat Jordi Martín, un paparazzi català molt conegut a Telecinco. Aquest cap de setmana ha explicat a Socialité què va passar en l’última trobada que ha tingut amb Gerard Piqué: “No es va prendre gens bé que la premsa l’estigués perseguint i va reaccionar de manera agressiva. Va apropar-se a mi, va llançar-me el mòbil a terra i va sortir fugint amb el cotxe, moment en què va saltar-se diversos semàfors en vermell. M’ha trencat el telèfon!”.

En aquells moments, Gerard Piqué anava direcció a l’aeroport, moment que el fotògraf hauria aprofitat per preguntar-li pels seus plans ara que és un home solter. Que el paparazzi tornés a insistir hauria enfadat encara més al capità del Barça, que s’hauria “encès d’ira” una altra vegada.

Un ‘paparazzi’ denuncia haver estat agredit per Gerard Piqué | Telecinco

Shakira opta per amagar-se i no parlar amb la premsa

Shakira, per la seva banda, ha optat per amagar-se i no donar la cara davant de la premsa. Només se l’ha vist a dins del cotxe, el millor refugi per evitar haver de respondre les preguntes malicioses dels periodistes. Aquest silenci i hermetisme no impedeix que continuï publicant-se informació sobre ella, com la que ha sortit a la llum aquests darrers dies. La periodista Lorena Vázquez ha explicat que Shakira pràcticament no té amigues a Barcelona, ciutat de la que vol marxar com abans millor. Fins ara tenia la sogra com a principal suport, però la separació li ha tret fins i tot això.

El que més ha sorprès és que es digui que Shakira no té cap mena de relació amb la resta de parelles dels jugadors del Barça, les que sempre fan pinya i organitzen molts plans juntes. La cantant colombiana mai no ha volgut formar part d’aquest grup, el que no hauria agradat gens a la resta. De fet, ara han filtrat que l’entorn més proper del futbolista va començar a anomenar-la La patrona, un malnom que demostra que no tenen bona relació. Sembla que la cantant no tindria tracte amb elles perquè consideraria que són molt diferents, a més a més que ella seria de les poques que té compromisos professionals que li impedeixen quedar amb tanta assiduïtat com a la resta. Sempre ha estat aïllada del grup, el que ara provoca que no tingui gaire gent en qui recolzar-se més enllà dels membres de la seva família que viuen amb ella.