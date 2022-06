Un amic famós de Shakira treu a la llum tot el que sap sobre la separació

Shakira i Gerard Piqué tenen la premsa rosa darrere des que es publiquessin els primers rumors d’infidelitat. Sembla que qui pitjor ho està passant és la cantant colombiana, qui asseguren que va quedar-se molt sorpresa quan el futbolista li va dir que ja no sentia res cap a ella. Des de llavors, ella ha optat per mantenir un perfil més discret i pràcticament no se l’ha pogut veure. El cap de setmana la van enxampar a dins del cotxe, però, i en les imatges se la veia trista i capbaixa.

Els amics propers de la cantant volen deixar clar que no travessa un bon moment, una idea que ha desenvolupat una mica més el cantant Carlos Vives. L’artista manté una relació d’amistat amb Shakira des que publiquessin la cançó La bicicleta, un tema molt exitós que els va unir com a amics. L’han convidat al concert que ha organitzat Cadena 100 aquest cap de setmana, el que ha permès que els reporters poguessin preguntar-li què sap sobre la ruptura de Shakira i Gerard Piqué.

Carlos Vives i Shakira, en la foto promocional de la cançó que canten junts | Youtube

La sorpresa ha estat que Carlos Vives no s’ha tallat i ha tret a la llum tot el que sap, el que inclou informació privilegiada sobre l’estat anímic de Shakira: “Ella està trista com ho estem tots en aquestes situacions. Jo mateix he passat pel mateix… En saber què havia passat, vaig escriure-li un missatge en què li enviava petons i em va dir que estava trista. Aquest és un moment difícil, especialment perquè ella té una família molt maca. La vaig notar trista, definitivament”.

Carlos Vives reacciona als rumors d’infidelitat de Gerard Piqué

El company de professió de Shakira ha aprofitat per tirar-li floretes: “Shakira és fidel i una noia molt maca, un ésser humà maquíssim. Espero que trobi la felicitat i sé que ho farà perquè sempre l’he vist com una guerrera i una lluitadora”. També li han preguntat si són certs els rumors que diuen que està embarassada: “No, no ho està. Ara bé, si vol quedar-s’hi…”.

Què opina l’amic de Shakira sobre la hipotètica aventura amorosa de Gerard Piqué? Dona credibilitat a les informacions que diuen que l’hauria enganyat amb una cambrera? “No m’ho crec, almenys el Gerard Piqué que jo vaig conèixer no seria infidel. El recordo com una persona molt educada i molt decent, amb mi sempre va ser especial i directe perquè tots dos tenim molta estima cap a ella”.

Carlos Vives explica com està Shakira | Europa Press

Les cançons noves de Shakira, plenes d’indirectes cap a Gerard Piqué?

Shakira va publicar Te felicito poc abans de confirmar la separació de Gerard Piqué, una cançó que posteriorment s’ha analitzat al detall en busca d’indirectes cap al futbolista. El més curiós és que realment sembla que li vulgui enviar un missatge en la lletra d’aquest tema, ja que etziba clatellades com aquestes: “Per completar-te a tu, jo em vaig trencar en mil trossos. M’ho van advertir, però jo no vaig fer-hi cas. M’he adonat que tot això teu és fals. No em diguis que ho sents. Sembla sincer, però et conec bé i sé que menteixes”.

I continua: “Et felicito, què bé que actues. D’això no en tinc cap dubte, el teu paper continua. Aquesta filosofia barata no la compro. Ho sento, ja no muntaré en aquesta moto. No suporto la gent de dues cares. Jo que posava les mans al foc per tu i em tractes com a una més dels teus capricis. La teva ferida no m’ha obert la pell, però sí els ulls. Els tinc vermells de tant plorar per tu. No m’expliquis més històries, no les vull saber. Com puc haver estat tan cega. T’haurien de donar un Oscar, ho has fet tan bé”, continua una lletra que estaria carregada de ressentiment.

La setmana passada va treure a la llum Don’t you worry, un tema amb David Guetta i Black Eyed Peas en què alguns també han trobat que podria estar criticant el seu ex: “No pateixis per res perquè tot anirà bé. Tot anirà bé, puja els polzes. Prepara’t per a la nit, que està il·luminada amb una llum. Estic a punt d’agafar un vol i d’arribar més alt que una cometa. Em sento tan viva, estic vivint la meva millor vida. Fes només el que t’agradi. Estava cap per avall, ara m’aixeco. Cap alt i amb els ulls mirant cap a dalt mentre sóc més sàvia. Tot anirà bé perquè així és com ho fem”, canta en un tema al que ara molts estan buscant un doble significat.