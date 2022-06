Primer vídeo de Gerard Piqué de la mà d’una de les amants

Gerard Piqué mai no havia generat tantíssima expectació mediàtica. La premsa del cor ha embogit i no fan més que perseguir-lo per aconseguir qualsevol informació sobre la seva nova vida de solter. El que més interessa? Veure’l de la mà d’una altra noia o, si pot ser, trobar fotografies antigues que demostrin que ha estat infidel a Shakira. Fa només un parell de dies, va aparèixer a televisió Jordi Martín amb una acusació directa cap al futbolista blaugrana: el paparazzo assegurava en antena que Gerard Piqué s’havia enfadat amb ell per fotografiar-lo a l’aeroport i que hauria arribat a insultar-lo i a llançar-li el telèfon a terra.

Doncs ara és precisament ell qui treu a la llum una informació bomba molt perseguida. El fotògraf ha trobat un vídeo de Gerard Piqué en què se’l veu en un restaurant de la mà d’una dona rossa. El més fort? Que aquestes imatges s’haurien pres el passat 22 de febrer, quan encara estaria sortint amb Shakira (si més no, de manera pública). Per tal de demostrar que deia la veritat, ha concedit el vídeo a un programa de Llatinoamèrica en el que col·labora.

Hoy en exclusiva en @elgordoylaflaca las primeras imágenes de @3gerardpique acompañado de una chica rubia cogidos de la mano el pasado 22 de febrero en un restaurante en Barcelona cuando aún estaba con @shakira #piqué #shakira pic.twitter.com/EaV6AI82FY — Jordi Martin (@jmartin_ibz) June 29, 2022

Gerard Piqué, caçat amb una noia rossa | Twitter

Gerard Piqué, gravat amb una alta noia rossa

El fotògraf ha emès el vídeo, unes imatges una mica borroses però en les que es distingeix perfectament Gerard Piqué. Se’l veu acompanyat d’una noia de cabells llargs rossos, amb qui està sopant entre carícies. Sembla realment que estiguin de la mà, el que ha confirmat la font que ha passat el vídeo al paparazzo: “En tot moment estan agafats de la mà i no és la primera vegada, ja que haurien acudit a aquest restaurant entre sis i set vegades sempre amb mostres d’estima entre ells”.

Aquest vídeo s’hauria gravat a finals del mes de febrer, com dèiem, poc després que Gerard Piqué desitgés un bon Sant Valentí a Shakira en el seu perfil d’Instagram. Ja l’estava enganyant o ja estaven separats i no volien dir-ho encara? O es tracta simplement d’una amiga especial? El que queda clar és que el futbolista no tenia cap intenció d’amagar-se, ja que sinó no acudiria a un restaurant de la mà de l’amant tan tranquil·lament.

Sigui com sigui, el que aquest vídeo demostra és que, efectivament, Gerard Piqué feia temps que sortia amb altres noies o que, si més no, feia temps que quedava per sopar amb amigues especials… amb les que arriba a agafar-se de la mà. Aquestes imatges podrien empitjorar encara més la relació de Shakira i Gerard Piqué, els qui pràcticament no es parlarien des que va confirmar-se la separació.

Shakira, amb mala cara en la reaparició després de la ruptura | Europa Press

L’excunyat de Shakira posava el focus en el tema econòmic

Sembla cada vegada més demostrat que Gerard Piqué hauria enganyat Shakira o que, en cas que realment tinguessin una relació oberta, que ell gaudia dels beneficis que això li permetia. Justament ahir apareixia en escena un personatge nou, l’excunyat de la cantant colombiana. Sorprenentment, va deixar clar que la infidelitat del capità del Barça no seria el motiu principal de la seva ruptura. Quin és, segons aquest familiar? Un tema econòmic, un problema en la parella que hauria començat quan Gerard Piqué li hauria demanat diners per a una inversió que no hauria fet gràcia a la família de Shakira, que li hauria recomanat que no li donés aquests diners. La situació s’hauria complicat, ja que afirma que fins llavors sempre havien mantingut les finances separades.

Sigui per diners, per una infidelitat o per ambdues coses, la parella va decidir tallar i ara travessen una situació complicada perquè s’han de posar d’acord amb la custòdia dels dos fills que tenen en comú i sembla que no està sent fàcil. Totes les ruptures són difícils i més, si portes 12 anys i tens tota la premsa darrere com ells.