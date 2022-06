Bomba de l’excunyat de Shakira: “S’han separat per un problema econòmic”

Gerard Piqué i Shakira van confirmar que se separaven en un comunicat molt breu i poc concís. Les primeres informacions assenyalaven el futbolista blaugrana com el principal culpable de la ruptura, ja que es deia que havia enganyat la cantant amb una cambrera bastant més jove que ell. Des de llavors han anat publicant-se altres teories: els amics del barceloní, per exemple, han negat que l’hagi enganyat i afirmen que el motiu principal és un desgast en la relació després de tants anys de convivència.

La premsa sud-americana va més enllà i acusa Gerard Piqué de ser un obsés pel sexe que hauria posat les banyes a Shakira en orgies amb homes i dones. La història canvia radicalment si ens creiem les veus que asseguren que la parella tenia una relació oberta, un pacte que els permetria mantenir relacions sexuals amb altres persones. Doncs bé, ara apareix un nou rumor.

Shakira ha fugit de la persecució dels paparazzi aquesta setmana i s’ha traslladat fins a Santander amb els fills. Des d’allà s’haurà assabentat de la informació nova que ha tret a la llum Kike Calleja, que ha escrit un article a Esdiario que desmunta la teoria de la infidelitat del futbolista.

Els problemes econòmics, motiu de la separació de Shakira i Gerard Piqué

El reporter ha aconseguit unes fonts que posen el focus en un tema totalment diferent, els diners. Expliquen que la causa principal de la separació hauria estat un problema econòmic: “Una persona molt propera a ells em diu que Gerard Piqué hauria demanat diners a Shakira per poder fer unes inversions i que la família de la cantant s’hauria negat a què li donés. Estaven entrant en conflicte els projectes que estaven fent cadascú per la seva banda i això ha estat un problema. Ells no barregen els seus diners i l’economia familiar la divideixen al 50%“.

Shakira estaria invertint molt en negocis de construcció, ja que té la idea de construir a Colòmbia i les Bahames. Aquí hauria estat on haurien començat els problemes. I qui ho explica això? L’antic cunyat de Shakira, Roberto García, que va sortir amb la germana durant vuit anys.

No content amb això, aporta més informació sobre la parella: “Aquesta relació de Gerard Piqué i Shakira estava trencada des de feia molt de temps. Ella es va fixar en ell perquè li agradava per ser el pare dels seus fills, però sabia que mai no es casaria amb ell”.

Shakira hauria enxampat Gerard Piqué amb una altra dona | Europa Press

La família de Shakira no va tractar bé el cunyat

Roberto García era un constructor canari que va ser parella de la germana de Shakira durant vuit anys. Ell va comprar un xalet de 300 metres quadrats quan tenia diners, però va travessar una època econòmica molt dolenta i van estar a punt de desnonar-lo. La germana de Shakira, que és una neurocirurgiana molt prestigiosa, no el va ajudar. De fet, va marxar fins a Colòmbia pràcticament sense acomiadar-se per començar una nova vida sense ell.

Ara, l’antic cunyat de Shakira carrega contra ella públicament: “Ho he passat molt malament, fins al punt d’haver de dormir al cotxe. La meva dona em va arruïnar i va desaparèixer, ho tinc tot documentat. Aquesta família m’ha fet molt de mal… Shakira em va dir que respondria pel que havia fet la seva germana, però al final no va voler saber res de mi perquè va mantenir una forta discussió amb el pare per aquest motiu. Tot el que em va passar ho va orquestrar el pare. Ho vaig passar molt malament per culpa d’aquesta família”.