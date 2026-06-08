La polèmica per l’ús del català durant la visita del papa a Catalunya, que comença dimarts i s’allargarà fins dijous, continua cuejant. Després que la diputada de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, reivindiqués la llengua catalana en la salutació al papa i li digues que usar-la “és un acte de respecte”, tant ERC com Junts han carregat contra el posicionament del president de la Generalitat, Salvador Illa, i el Govern en aquest assumpte. Ambdós partits també han criticat l’Arquebisbat de Barcelona pel mateix motiu.
La secretària general d’ERC i alcaldable a Barcelona, Elisenda Alamany, ha titllat de “desídia” el paper de l’executiu català. Alamany també ha criticat l’Arquebisbat de Barcelona per no haver estat a l’altura amb el català en la visita del papa. La dirigent republicana ha valorat com una “desconsideració inicial” de l’Arquebisbat no haver traslladar al papa “què és Catalunya” i ha retret al Govern que, sense la pressió d’ERC, no hauria considerat el català “una qüestió tan important i rellevant”.
Alamany ha assegurat que el president d’ERC, Oriol Junqueras, va enviar una carta a l’Arquebisbat per reclamar la integració del català en els discursos del pontífex. Segons Alamany, els republicans han pressionat “a tot arreu” on tenen força perquè el català sigui present en la visita.
Junts acusa l’Arquebisbat de “menysprear” la llengua catalana
Les crítiques al Govern li han arribat també des de Junts. El diputat i vicepresident del partit, Josep Rius, ha valorat de “trist paper subsidiari” el posicionament de l’executiu d’Illa. A parer de Rius, la Generalitat no ha “desplegat la seva capacitat política ni diplomàtica davant del Vaticà per fer que el Papa usi el català”. De la mateixa manera, Rius ha denunciat l’arquebisbe Joan Josep Omella per no haver fet una “defensa clara” de l’ús del català en la visita del pontífex. Rius ha acusat Omella de “menysprear” la llengua i la cultura catalana.
El papa arribarà a Catalunya dimarts al matí i es quedarà al país fins dijous al matí. Entre els actes previstos, hi ha una oració a l’Estadi Olímpic Lluís Companys i visites a la parròquia de Sant Agustí del Raval i a l’abadia de Montserrat. L’acte central serà dimecres a la tarda a la Sagrada Família, en la qual el Sant Pare celebrarà una eucaristia i beneirà la torre de Jesús, que s’inaugurarà coincidint amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí.