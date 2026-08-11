Lamine Yamal està triomfant professionalment, convertit en estella del Barça i també de la selecció espanyola de futbol que ha guanyat el seu segon Mundial. I, a més a més, també és afortunat en l’amor ara que la relació amb Inés García s’ha consolidat. El jove davanter va celebrar el 19è aniversari el passat 13 de juliol, en un moment boníssim, però no va poder fer una gran festa perquè es trobava concentrat als Estats Units. Ara, però, ha convidat tots els seus amics a un macroesdeveniment on bufarà les espelmes una altra vegada.
Molts podrien pensar que ha llogat una discoteca sencera o un escenari similar. Doncs no, per a aquesta ocasió ha escollit una masia del segle XII summament espectacular que es troba a només 15 minuts de Barcelona. El mitjà digital El Español ha pogut saber, en exclusiva, que Lamine Yamal ha convocat tot el seu entorn a la Finca Mas de Sant Lleí. La festa tindrà lloc aquesta nit en un racó preciós i majestuós en una localització increïble. Els convidats? Més de 100.
Així és la finca espectacular on celebrarà la festa d’aniversari Lamine Yamal
Aquesta finca és famosa per les bodes de luxe que celebra, ja que compta amb espais realment bonics i un servei de 10. No és gens barat organitzar una boda aquí, és clar, com tampoc deu ser-ho llogar la casa per a celebrar una festa com aquesta. Lamine Yamal no té problemes per pagar-ho, això és evident, així que ha volgut buscar un lloc elegant i amb tots els luxes possibles per oferir una festa inoblidable. Amb grans salons i extensos jardins, des de la finca presumeixen de poder oferir un espai i un entorn “privilegiats”.
Aquesta masia senyorial amb més de 30.000 metres quadrats de jardins compta amb un llac artificial, arbres centenaris i també un heliport. Una de les característiques que més deu haver convençut el futbolista té a veure amb la privacitat, ja que aquest espai de bodes garanteix la seguretat i discreció que requereix una celebració com aquesta on volen intimitat i mantenir els paparazzi fora de l’equació.
L’any passat, els mitjans de comunicació van parlar -i criticar- fins a l’avorriment la festa d’aniversari de Lamine Yamal. La contractació de noies d’imatge i persones amb nanisme va fer que el deixen verd, així que ara ha volgut buscar un lloc molt més discret per evitar tornar a estar al centre de la diana. Si tornarà a ser una festa com aquella, quedarà entre aquelles quatre parets.
De fet, ha mantingut en secret fins i tot la llista de convidats. Més enllà de la seva parella influencer i els seus amics de tota la vida, és probable que hagi convidat els amics del Barça i també els de la selecció que no estiguin fora de vacances. Una gran reunió per celebrar un jove que ha tocat el cel amb només 19 anys.