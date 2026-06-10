Lamine Yamal ja es troba als Estats Units, país en el que s’estarà unes quantes setmanes perquè l’han concentrat amb la selecció espanyola abans que engegui a rodar el Mundial de futbol. En la fase de grups, l’equip està entrenant a Tennessee abans del primer partit que tindrà lloc el 15 de juny. I, per tant, aquesta participació l’obligarà a estar separat bastants dies de la seva nova parella, la influencer sevillana Inés García.
La noia de 21 anys el trobarà a faltar, ha dit públicament, i el davant culer ha volgut tenir un gest amb ella des de la distància. Quin? Gràcies a la transparència de la creadora de contingut, tots hem pogut veure una fotografia del ram de roses vermelles que li ha enviat des d’allà. “T’estimo” -en anglès, no fos cas que fes servir el català- és el que pot llegir-se a la dedicatòria amb la que ha acompanyat aquest regal clàssic.
Des de quan surten junts Lamine Yamal i Inés García?
Doncs resulta que el futbolista és més romàntic del que semblava, si fem cas d’aquesta instantània. Poc després de la mediàtica ruptura amb la cantant Nicki Nicole, Lamine Yamal ha tornat a confiar en l’amor de la mà d’Inés García. Era el 20 de maig, fa pocs dies, quan oficialitzaven la seva història en una festa dels jugadors del Barça. De la mà i molt enamorats, sembla que la cosa va bé i estan consolidant la relació.
De fet, a principis de mes els paparazzi els van captar en una illa grega mentre gaudien de les seves primeres vacances romàntiques. Quan van tornar, una marca va convidar la influencer a un esdeveniment i no va poder evitar que els periodistes li preguntessin sobre aquesta relació quan va aparèixer a la catifa vermella. Més sincera del que s’esperaven, va parlar sobre Lamine davant del micròfon d’Europa Press: “Estic gaudint del que m’agrada fer. Estic superfeliç i supertranquil·la, gaudint molt i treballant molt també. Porto bé la pressió mediàtica, estic tranquil·la“.
Hi ha molta gent que l’han acusat, directament, d’haver començat la relació amb el futbolista per un interès econòmic per créixer en popularitat a les xarxes socials. Ella ho nega, és clar, i ara ha aprofitat per respondre els crítics: “La meva feina ja era aquesta abans, espero que continuï tot igual. No m’ofenen les crítiques, sincerament, crec que l’avorriment fa molt i jo no estic avorrida… No llegeixo ni vull llegir res encara et fan que les vegis”. Ha reconegut que donarà suport a la selecció espanyola, “clar que sí”, sobretot ara que té la parella entre els jugadors que la defensen.
La influencer té 21 anys, és nascuda a Sevilla i compta amb un bon grapat de fans. Des que es fes pública la seva relació, ha multiplicat per tres el nombre de seguidors que tenia a Instagram fins a assolir els 324.000. Aquesta guapíssima creadora de contingut és una gran amant de la moda i també comparteix trucs de maquillatge, per exemple. Un atractiu al que ara se suma que, de tant en tant, vagi compartint fotos amb Lamine Yamal.