Pau Cubarsí ha estat un dels jugadors que s’han endut la tan desitjada copa del Mundial de futbol. Un dels jugadors més joves de la selecció, amb només 19 anys, veurà incrementat exponencialment el seu caixet gràcies a una segona estrella que els fa molt desitjables de cara a altres equips. Ell sempre havia volgut jugar al Barça i costarà que algú convenci de marxar, sobretot perquè és dels pocs que sembla tenir els peus a terra. De moment, el que ha dit que no canviarà és la seva rutina. A les tardes sempre fa el mateix, un detall sobre la seva vida privada que acaba de compartir amb els seguidors.
Entre algunes de les coses que ha comentat sobre la seva vida, destaca tot el que ha tret a la llum sobre els seus estudis. Sempre s’ha recomanat als futbolistes joves que tinguin alguna carrera o alguna empresa per tenir una segona sortida si es lesionen o de cara a la jubilació, que arriba molt aviat en el seu cas. Pau Cubarsí ha optat per fer cas a aquesta recomanació i està compaginant els entrenaments amb les jornades d’estudi. En una entrevista a TV3, ha explicat que s’ha decantat per una carrera que l’ajudi a saber com funciona el món empresarial i com pot administrar o invertir bé els diners que guanyi.
Què estudia Pau Cubarsí?
No deu ser fàcil estudiar i ser futbolista professional alhora, però Pau Cubarsí ha volgut matricular-se en un curs d’Administració i Direcció d’Empreses. Vol tenir “la ment exercitada” i adquirir coneixements fora del futbol, ha dit. A Mundo Deportivo van explicar, en el seu moment, que havia aprovat la Selectivitat i no sense esforç perquè els exàmens finals van coincidir-li amb uns partits importants de Lliga i Champions. En aquell moment, era habitual veure’l amb apunts a la banqueta mentre el concentraven amb els seus equips.
No està estudiant a la Universitat, finalment, ja que ha considerat que no podria compaginar-ho bé. El futbol “no deixa molt de temps per estudiar”, ha reconegut davant dels micròfons d’AS. Això sí, aquest curs que està fent li permet obtenir els coneixements que vol d’una manera “més relaxada”. I com s’ho fa? Ell mateix ho explica: “Estudio tres tardes a la setmana“.
La seva agenda va ben plena, però té clar que tot és qüestió de motivació: “Si tens ganes, sí que pots estudiar mentre jugues. Costa, però és important fer alguna cosa i exercitar el cap. Va bé fer-ho, més enllà del futbol, és una rutina que m’ajuda a concentrar-me“.
Tota la seva família s’ha dedicat a la fusteria, un negoci en el que ell també ha fet els seus pinitos. En un documental de TVE, va explicar que hava ajudar el seu pare algun estiu: “Ell va començar a treballar en el taller del meu avi quan era molt petit i m’han ensenyat que per ser fuster has de buscar la perfecció, el que jo he traslladat al camp”.