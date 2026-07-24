El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
La rutina desconeguda de Pau Cubarsí després del Mundial
  • CA
  • Barcelona
  • Girona
  • Lleida
  • Tarragona
  • Tortosa
  • Mataró
  • Vic
  • Vilafranca del Penedès
  • Vilanova i la Geltrú
  • La Seu d'Urgell
  • Puigcerdà
  • Figueres
  • Gandesa
  • L'Hospitalet de Llobregat
  • Sant Carles de la Ràpita
  • Sant Cugat del Vallès
  • Terrassa
  • Sabadell
  • Granollers
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
24/07/2026 10:05

Pau Cubarsí ha estat un dels jugadors que s’han endut la tan desitjada copa del Mundial de futbol. Un dels jugadors més joves de la selecció, amb només 19 anys, veurà incrementat exponencialment el seu caixet gràcies a una segona estrella que els fa molt desitjables de cara a altres equips. Ell sempre havia volgut jugar al Barça i costarà que algú convenci de marxar, sobretot perquè és dels pocs que sembla tenir els peus a terra. De moment, el que ha dit que no canviarà és la seva rutina. A les tardes sempre fa el mateix, un detall sobre la seva vida privada que acaba de compartir amb els seguidors.

Et pot interessar

Entre algunes de les coses que ha comentat sobre la seva vida, destaca tot el que ha tret a la llum sobre els seus estudis. Sempre s’ha recomanat als futbolistes joves que tinguin alguna carrera o alguna empresa per tenir una segona sortida si es lesionen o de cara a la jubilació, que arriba molt aviat en el seu cas. Pau Cubarsí ha optat per fer cas a aquesta recomanació i està compaginant els entrenaments amb les jornades d’estudi. En una entrevista a TV3, ha explicat que s’ha decantat per una carrera que l’ajudi a saber com funciona el món empresarial i com pot administrar o invertir bé els diners que guanyi.

Pau Cubarsí celebra la victòria del Mundial amb la nòvia - Europa Press
Pau Cubarsí ha celebrat la victòria del Mundial amb la nòvia | Europa Press

Què estudia Pau Cubarsí?

No deu ser fàcil estudiar i ser futbolista professional alhora, però Pau Cubarsí ha volgut matricular-se en un curs d’Administració i Direcció d’Empreses. Vol tenir “la ment exercitada” i adquirir coneixements fora del futbol, ha dit. A Mundo Deportivo van explicar, en el seu moment, que havia aprovat la Selectivitat i no sense esforç perquè els exàmens finals van coincidir-li amb uns partits importants de Lliga i Champions. En aquell moment, era habitual veure’l amb apunts a la banqueta mentre el concentraven amb els seus equips.

No està estudiant a la Universitat, finalment, ja que ha considerat que no podria compaginar-ho bé. El futbol “no deixa molt de temps per estudiar”, ha reconegut davant dels micròfons d’AS. Això sí, aquest curs que està fent li permet obtenir els coneixements que vol d’una manera “més relaxada”. I com s’ho fa? Ell mateix ho explica: “Estudio tres tardes a la setmana“.

La seva agenda va ben plena, però té clar que tot és qüestió de motivació: “Si tens ganes, sí que pots estudiar mentre jugues. Costa, però és important fer alguna cosa i exercitar el cap. Va bé fer-ho, més enllà del futbol, és una rutina que m’ajuda a concentrar-me“.

Pau Cubarsí protagonitza la portada de la revista GQ - Adrià Cañameras
Pau Cubarsí protagonitza la portada de la revista GQ | Adrià Cañameras

Tota la seva família s’ha dedicat a la fusteria, un negoci en el que ell també ha fet els seus pinitos. En un documental de TVE, va explicar que hava ajudar el seu pare algun estiu: “Ell va començar a treballar en el taller del meu avi quan era molt petit i m’han ensenyat que per ser fuster has de buscar la perfecció, el que jo he traslladat al camp”.

Pau Cubarsí

Més notícies
Notícia: Pau Cubarsí té parella: totes les fotos de les vacances junts
Comparteix
El futbolista del Barça té el cor ocupat, tal com demostren les imatges que han captat a la Costa Brava
Notícia: Marc Cucurella i la curiosa història del seu amulet de la sort per al Mundial
Comparteix
El futbolista de la selecció espanyola i la dona tenen una tradició que creu que els pot ajudar a guanyar la final de diumenge
Notícia: Lamine Yamal: &#8220;La gent té una idea equivocada de què vol dir ser de barri&#8221;
Comparteix
El jugador del Barça i la selecció espanyola ha parlat de la seva vida privada en una entrevista molt curiosa
Notícia: El gest romàntic de Lamine Yamal amb Inés García des de la distància
Comparteix
El futbolista es troba als Estats Units, preparat per disputar el Mundial amb la selecció espanyola

Comparteix

Icona de pantalla completa