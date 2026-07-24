Pau Cubarsí ha sido uno de los jugadores que se han llevado la tan deseada copa del Mundial de fútbol. Uno de los jugadores más jóvenes de la selección, con solo 19 años, verá incrementado exponencialmente su caché gracias a una segunda estrella que los hace muy deseables para otros equipos. Siempre había querido jugar en el Barça y será difícil que alguien lo convenza de irse, sobre todo porque es de los pocos que parece tener los pies en la tierra. De momento, lo que ha dicho que no cambiará es su rutina. Por las tardes siempre hace lo mismo, un detalle sobre su vida privada que acaba de compartir con los seguidores.

Entre algunas de las cosas que ha comentado sobre su vida, destaca todo lo que ha sacado a la luz sobre sus estudios. Siempre se ha recomendado a los futbolistas jóvenes que tengan alguna carrera o alguna empresa para tener una segunda salida si se lesionan o de cara a la jubilación, que llega muy pronto en su caso. Pau Cubarsí ha optado por hacer caso a esta recomendación y está compaginando los entrenamientos con las jornadas de estudio. En una entrevista a TV3, ha explicado que se ha decantado por una carrera que le ayude a saber cómo funciona el mundo empresarial y cómo puede administrar o invertir bien el dinero que gane.

Pau Cubarsí ha celebrado la victoria del Mundial con la novia | Europa Press

¿Qué estudia Pau Cubarsí?

No debe ser fácil estudiar y ser futbolista profesional a la vez, pero Pau Cubarsí ha querido matricularse en un curso de Administración y Dirección de Empresas. Quiere tener «la mente ejercitada» y adquirir conocimientos fuera del fútbol, ha dicho. En Mundo Deportivo explicaron, en su momento, que había aprobado la Selectividad y no sin esfuerzo porque los exámenes finales coincidieron con unos partidos importantes de Liga y Champions. En aquel momento, era habitual verlo con apuntes en el banquillo mientras lo concentraban con sus equipos.

No está estudiando en la Universidad, finalmente, ya que ha considerado que no podría compaginarlo bien. El fútbol «no deja mucho tiempo para estudiar», ha reconocido ante los micrófonos de AS. Eso sí, este curso que está haciendo le permite obtener los conocimientos que quiere de una manera «más relajada». ¿Y cómo lo hace? Él mismo lo explica: «Estudio tres tardes a la semana«.

Su agenda va bien llena, pero tiene claro que todo es cuestión de motivación: «Si tienes ganas, sí que puedes estudiar mientras juegas. Cuesta, pero es importante hacer algo y ejercitar la cabeza. Va bien hacerlo, más allá del fútbol, es una rutina que me ayuda a concentrarme«.

Pau Cubarsí protagoniza la portada de la revista GQ | Adrià Cañameras

Toda su familia se ha dedicado a la carpintería, un negocio en el que él también ha hecho sus pinitos. En un documental de TVE, explicó que había ayudado a su padre algún verano: «Él empezó a trabajar en el taller de mi abuelo cuando era muy pequeño y me han enseñado que para ser carpintero tienes que buscar la perfección, lo que yo he trasladado al campo».