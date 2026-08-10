Pedro Porro ha celebrado la victoria de la selección española en el Mundial con una novedad importante en su vida personal. La estrella de La Roja ha aprovechado la euforia del triunfo para pedir matrimonio a su pareja, María Hurtado, quien ha aceptado más que encantada tal como se puede comprobar en las fotos que han compartido. Y es que la petición no ha sido poca cosa… el futbolista se ha gastado el dinero en un anillo de diamantes espectacular, ha preparado una cena romántica con vistas al mar y unas letras de neón enormes para formularle la pregunta más especial.

A sus 26 años, el jugador del Tottenham quiere casarse con la madre de su hijo y se lo ha hecho saber en una cena de celebración. «¿Quieres casarte conmigo?», puede leerse en unas letras de más de un metro cada una. Ella, evidentemente, le ha respondido un «sí» como una catedral visiblemente emocionada. Ahora que están disfrutando de las vacaciones post-Mundial, Pedro Porro ha encontrado que finalmente ha llegado el mejor momento para arrodillarse y pedirle dar un paso más en su relación.

Así es el decorado que ha preparado Pedro Porro para la petición | Instagram

El anillo de compromiso es sumamente espectacular | Instagram

Todas las fotos de la propuesta de matrimonio de Pedro Porro y María Hurtado

Como decíamos, no le ha faltado detalle a la escena que ha preparado para la ocasión. En un acantilado, con el mar de fondo y la puesta de sol. No podía ser más romántico, todo rodeado de flores en una cita romántica para ellos dos solos que ha acabado con una proposición que ella parece que no esperaba -o, al menos, parece realmente sorprendida en las instantáneas que han compartido-. La foto del anillo está en blanco y negro, así que no se distingue qué tipo de piedra es, pero por el tamaño y la forma de pera sabemos que es imposible que se trate de una pieza de menos de 2.000 €. De hecho, es más que probable que el precio sea mucho más elevado.

«Ella ha dicho que sí. Nuestro amor, nuestra familia y ahora… nuestro para siempre«, ha escrito Pedro en un post que rápidamente se ha llenado de mensajes de felicitación. Ella, emocionada, también ha presumido de alianza: «Un día de estos publicaré una foto con mi futuro marido, un anillo en mi dedo y un feliz para siempre«. Azúcar, azúcar y más azúcar como toca en una ocasión así. De hecho, él también ha respondido al comentario de su pareja con un «para siempre, amor» aún más azucarado.

La pareja anuncia su compromiso | Instagram

La publicación se ha llenado de mensajes de felicitación | Instagram

Los padres del pequeño Pedro Jr, que el próximo septiembre celebrará el primer aniversario, han decidido apostar por una relación de dos años y medio que parece que les hace de lo más felices.