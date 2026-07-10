Pedro Porro se ha consolidado como uno de los titulares indiscutibles de España en este Mundial de fútbol. El lateral triunfa como una de las estrellas del equipo, que esta noche se lo juega todo en un partido que dejará a más de uno sin respiración. El jugador del Tottenham juega en la primera línea desde hace tiempo, pero la gente no conoce mucho de su vida personal. Ahora, ha roto este hermetismo en una entrevista que saca a la luz los problemas económicos que marcaron su infancia.

Más sincero que nunca, el extremeño confiesa a ABC que su familia tuvo que hacer muchos sacrificios para darle una buena vida: “He tenido una infancia difícil por culpa del tema financiero, la situación no era muy buena y en casa hemos sufrido mucho económicamente”. Su madre trabajaba en Mercadona y el padre iba encadenando un trabajo tras otro, “todo lo que iba saliendo”: “Mis abuelos tuvieron que quedarse conmigo”.

Pedro Porro explica que fue su abuelo quien adoptó el rol de acompañarlo a los entrenamientos porque los padres no podían: “He tenido una suerte grandísima, me llevaba a todas partes como fuera y buscaba los medios que necesitaba para verme feliz”. De hecho, ha querido agradecerle desde aquí todo el esfuerzo que hizo: “Intento devolverle todo lo que hizo lo mejor que puedo”.

Pedro Porro recuerda los problemas de dinero que sufrió su familia

Ahora que Pedro Porro se gana muy bien la vida, intenta no olvidar los esfuerzos que hicieron sus padres: “Siempre que puedo recuerdo que mi madre se iba a trabajar a las tres o a las cuatro de la madrugada, cuando me dejaba en casa de los abuelos”. No fue fácil, vivir separado de ellos, tal como reconoce ahora: “Yo lloraba mucho por tener que ir con mis abuelos, pero sé que mi madre también”.

El futbolista no viene de una familia acomodada, precisamente, y cree que esto le ha ayudado a ser más humilde y agradecido con todo lo que tiene: “Cada día de mi vida me digo a mí mismo que soy un privilegiado por tener el trabajo que tengo”. El éxito sabe mejor si vienes de pasarlo mal previamente: “Lo que más feliz me hace es devolver todo el cariño y el esfuerzo que me han dado”.

Pedro Porro ha sacado a la luz los problemas económicos de su familia | Europa Press

Los fans de Pedro Porro estarán contentos, ya que también ha aceptado someterse a un test personal que ayuda a conocerlo mejor. ¿Por ejemplo? Pues ha sacado a la luz que su plato preferido es la tortilla de la abuela, que no soporta la intensidad de las personas y que su destino preferido son las playas de Cerdeña.