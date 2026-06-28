Cuando hay Mundial de fútbol, las audiencias televisivas se trastocan de arriba a abajo. Un buen grupo de espectadores cambia de hábitos: ven otros canales y llegan a alterar los hábitos de consumo e incluso de sueño, si el campeonato se juega en una parte del mundo con husos horarios muy diferentes, como está ocurriendo esta vez, con partidos que se juegan en México, Canadá y EE.UU. En TV3 ya lo saben, y son conscientes de que, como no tienen derechos de emisión de esta competición, el mes y poco del Mundial les baja la audiencia. Pero siempre hay alguna alegría, algún respiro. Y una de estas oportunidades se ha abierto este sábado, en el espacio clásico Tarda de cine con una cuota de pantalla de las buenas, que ha dado el liderazgo indiscutible a la cadena de televisión pública catalana. De la misma manera que el viernes se constató que ni el último programa de la temporada de Polònia había funcionado el jueves por la noche –aunque era un especial con actuación de Toni Soler en persona–, ayer sí triunfaron las dos películas de la tarde de pleno verano.

Siete puntos más que La 1 con ‘Una vil·la a la Toscana’

Vale decir que el Mundial daba una tregua este sábado a las emisiones del día en Cataluña, ya que solo había partidos de madrugada –la noche de viernes a sábado– o ya muy tarde, a partir de las 23 horas y otra vez de madrugada. Pero esto no resta mérito a la fórmula afinada con la que los programadores de TV3 eligen películas para un público amplio, familiar pero sin que nadie se aburra, comercial pero con unos estándares altos de calidad. Y el resultado es evidente: la ausencia de fútbol también facilitaba las cosas al resto de cadenas con sus películas pero TV3 les pasó la mano por la cara. Una vil·la a la Toscana, el primero de los dos filmes del programa doble de la tarde, logró un 17,4% de share y 227.000 espectadores de media: siete puntos más que los de La 1 de TVE, que hizo una cuota de pantalla del 10,7% con la película Una vida por delante. El Home Cinema de Cuatro, con La guerra de los mundos, se quedó en un 9,7% y el Multicine de Antena 3, con En el altar, en un 8,2%. En la segunda sesión, con Y llegaste tú, TV3 (10,7%) hizo un empate técnico con Antena 3, que hizo una remontada hasta el 10,9% con Amor Equivocado.

Un fotograma de la película ‘Una vil·la a la Toscana’, en TV3 / 3Cat

‘Col·lapse’, líder por poco

Por la noche, en el prime time, la lucha fue más dura. TV3 logró retener el liderazgo con Col·lapse pero por poco y con un share más bien bajo, propio de una noche de verano. El programa de Jordi González logró un 9,9% de cuota de pantalla, con 121.000 espectadores de media, y sintiendo el aliento en la nuca de La 1 de TVE, que había hecho una apuesta fuerte de cine con Erin Brockovich: Julia Roberts les dio un 9,6% de share y 124.000 espectadores de media.