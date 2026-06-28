Quan hi ha Mundial de futbol, les audiències televisives es trastoquen de dalt a baixa. Un bon gruix dels espectadors canvien d’hàbits: miren altres canals i arriben a alterar els hàbits de consum i fins i tot de son, si el campionat es juga en una part del món amb fusos horaris molt diferents, com està passant aquesta vegada, amb partits que es juguen a Mèxic, el Canadà i els EUA. A TV3 ja ho saben, i són conscients que, com que no tenen drets d’emissió d’aquesta competició, el mes i escaig del Mundial els cau l’audiència. Però sempre hi ha alguna alegria, algun respir. I una d’aquestes escletxes s’ha obert aquest dissabte, a l’espai clàssic Tarda de cine amb una quota de pantalla de les bones, que ha donat el lideratge indiscutible a la cadena de televisió pública catalana. De la mateixa manera que divendres es va constatar que ni l’últim programa de la temporada de Polònia se n’havia sortit dijous a la nit –tot i que era un especial amb actuació de Toni Soler en persona–, ahir sí que van triomfar les dues pel·lícules de la tarda de ple estiu.
Set punts més que La 1 amb ‘Una vil·la a la Toscana’
Val a dir que el Mundial donava una treva aquest dissabte a les emissions del dia a Catalunya, ja que només hi havia partits de matinada –la nit de divendres a dissabte– o ja molt tarda, a partir de les 23 hores i un altre cop de matinada. Però això no resta mèrit a la fórmula afinada amb què els programadors de TV3 trien pel·lícules per a un públic ampli, familiar però que sense ningú s’hagi d’avorrir, comercial però amb uns estàndards alts de qualitat. I el resultat és evident: l’absència de futbol també posava les coses fàcils a la resta de cadenes amb les seves pel·lícules però TV3 els va passar la mà per la cara. Una vil·la a la Toscana, el primer dels dos films del programa doble de la tarda, va assolir un 17,4% de share i 227.000 espectadors de mitjana: set punts més que els de La 1 de TVE, que va fer una quota de pantalla del 10,7% amb la pel·lícula Una vida por delante. El Home Cinema de Cuatro, amb La guerra de los mundos, es va quedar a un 9,7% i el Multicine d’Antena 3, amb En el altar, a un 8,2%. En la segona sessió, amb I vas arribar tu, TV3 (10,7%) va fer un empat tècnic amb Antena 3, que va fer una remuntada fins al 10,9% amb Amor Equivocado.
‘Col·lapse’, líder pels pèls pels
A la nit, en el prime time, la lluita va ser més dura. TV3 va aconseguir retenir el lideratge amb Col·lapse però pels pèls i amb un share més aviat baix, propi d’una nit d’estiu. El programa de Jordi González va assolir un 9,9% de quota de pantalla, amb 121.000 espectadors de mitjana, i notant l’alè al clatell de La 1 de TVE, que havia fet una aposta forta de cinema amb Erin Brockovich: Julia Roberts va donar-los un 9,6% de share i 124.000 espectadors de mitjana.