Polònia ha tancat una temporada rodona amb un programa especial que no ha tingut res a veure amb cap dels anteriors i que ha fet molta gràcia als teleespectadors. Tot començava amb una invitació de Toni Soler, que reunia els polítics del moment a casa seva en un gran sopar que ningú s’esperava que acabés sent-ne l’últim. Amb la bata d’estar per casa i envoltat d’un grupet ben complet amb Pedro Sánchez, Salvador Illa, Abascal, Ayuso, Sílvia Orriols… però sense oblidar estrelles actuals com el papa Lleó XIV o Rosalía.
Com si es tractés d’una partida de Cluedo, els personatges que han marcat l’actualitat d’aquest any han hagut d’investigar què li ha passat a Toni Soler quan ha sortit de l’habitació. L’aparició del seu cadàver els ha espatllat les postres i els ha forçat a demanar ajuda a un professional com és Carles Porta. La investigació ha fet un gir de 180° quan ha entrat en escena Torrente, que ha volgut prendre el comandament.
Amb un guió magnífic com sempre, ha agradat veure Junqueras i Rufián competint pel lideratge, Orriols i Abascal formant una parella inesperada o Salvador Illa treballant sota les ordres de Pedro Sánchez per resoldre el misteri. Haurà tingut a veure que Toni Soler els acabés d’anunciar que farien la temporada vinent amb intel·ligència artificial?
Els teleespectadors aplaudeixen el comiat de Polònia
El programa d’humor més exitós de TV3 ha rebut molts aplaudiments a través de les xarxes socials. La idea ha agradat, així com també han agraït que hagin canviat el format per oferir més frescor a un espai de gags que encanta. El final de temporada ha rebut tot d’alabances: “Boníssim“, “Molt bé” o “M’ha encantat” són tres dels missatges més repetits. També hi ha hagut fans que han demanat que preparin més curtmetratges com aquest, un comiat que sembla que ha enamorat l’audiència.
L’únic problema, que aquest dijous competien directament contra el partit del Mundial que emetia TVE a la mateixa hora. L’Alemanya-Equador va interessar a més gent, una proposta futbolística que va tornar a ser líder del prime time a Catalunya amb el 22% del share i 329.000 teleespectadors. Mentrestant, TV3 queia al 13,4% de quota de pantalla del final del Polònia en els seus 20 anys que no tenia res a fer contra el partit.
Competir contra el Mundial de futbol no és fàcil, ni tan sols amb el programa d’humor més exitós de la cadena pública. Els teleespectadors hauran d’esperar a la tardor per gaudir de més episodis de les aventures dels nostres polítics.