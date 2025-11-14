Rosalía està a tot arreu. No hi ha programa que aquests últims dies no hagi mencionat el nom de l’artista catalana més internacional. La publicació del seu nou disc, Lux, que va publicar-se oficialment tot just fa una setmana, va desencadenar l’eufòria i la bogeria dels fans que esperaven amb moltes ganes l’arribada de nova música de l’artista de cantant de Sant Esteve Sesrovires. La seva visita a La Revuelta el passat dilluns ha estat un dels temes de conversa constants i perfils públics com Ricard Ustrell a El matí de Catalunya Ràdio o la monja més famosa han parlat de la febre per Rosalía. Aquesta bogeria per Rosalía també s’ha colat a l’emissió del Polònia d’aquest dijous 13 de novembre, això sí, convertit en un malson.
El malson interminable per culpa de Rosalía
El programa d’humor de TV3 també s’ha sumat al fanatisme per Rosalía, però tant és així, que fins i tot sembla que s’ha convertit en un malson. La frase feta d’estar fins a la sopa aquí té tot el sentit del món. Hi ha un auge d’informació constant sobretot el que fa Rosalía, arran de la publicació del seu quart àlbum d’estudi, i el gag creat pel Polònia n’és un clar exemple. Un jove es lleva al matí feliç de sentir una de les noves cançons de l’artista, però aviat s’adona que tothom en parla i totes les coses quotidianes que fa tenen el seu nom gravat.
Rosalía, Rosalía, Rosalía, Rosalía, Rosalía, Rosalía, Rosalía, Rosalía🤍 Rosalía! 😱#Polònia3Cat pic.twitter.com/IFIaA8dojj— Polònia (@polonia3Cat) November 13, 2025
Els mitjans de comunicació en parlen, els diaris, les xarxes socials i fins i tot una capsa de cereals han caigut en aquesta febre per Rosalía.
Davant aquesta allau de Rosalíes, el protagonista de l’sketch acaba tirant-se per la finestra, però el seu malson no s’acaba quan descobreix que a l’hospital la seva doctora també és Rosalía. Al final, tot resulta ser un malson i quan torna a despertar-se, aquest cop de veritat, qui es troba dins el seu llit un altre cop és la Rosi, que l’anima a cantar una mica amb ella.
Les audiències del Polònia sumen molt bons resultats
Rosalía no ha estat l’única protagonista del Polònia. El programa humorístic presenta la nova empresa de Carlos Mazón, Mazón Prime, busca noves polèmiques dins el PSC i fins i tot posa a ballar diversos líders polítics de la dreta i l’extrema dreta.
📦Mazón Prime et porta coses d’un punt a un altre en un temps indeterminat! No deixis passar l’oportunitat!#Polònia3Cat pic.twitter.com/OwYXItT5Ml— Polònia (@polonia3Cat) November 13, 2025
🎶Un chico del PP que sea casi tan facha como yo🎶#Polònia3Cat pic.twitter.com/mh1J0WGk1M— Polònia (@polonia3Cat) November 13, 2025
I què han dit les audiències? El Polònia aconsegueix un molt bon resultat, 20,9% de quota de pantalla, gairebé deu punt per sobre de la competència, i 515.000 espectadors d’audiència acumulada. La cadena catalana lidera la franja del prime time per davant de les propostes de les cadenes espanyoles. La Revuelta amb la visita del culturista Josema Beast va fer un 10,6% de share i 176.000 espectadors de mitjana. El Hormiguero amb Mariano Rajoy tampoc va remuntar i va quedar-se molt per sota, amb un 8,3% de share i 139.000 espectadors de mitjana. Una nova gala de Gran Hermano ha aconseguit xifres superiors al programa de Pablo Motos, un 10,5% de share. Altres programes de la franja van registrar xifres encara més minses com First Dates amb un 5,7% de share o El Intermedio amb un 4,7%. Tot plegat, un molt resultat per al programa d’humor que lidera a la televisió pública catalana.