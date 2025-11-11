El nou disc de Rosalía és el tema del moment. Des que l’artista de Sant Esteve Sesrovires va anunciar que Lux, el seu quart àlbum d’estudi, sortiria a la llum el passat 7 de novembre, els fans i els mitjans no han parat de parlar d’ella. Els detalls de la listening party, la publicació del videoclip de Berghain, la filtració del seu disc sencer hores abans de l’estrena oficial, la seva carrera pels carrers de Madrid… Rosalía s’ha convertit en una de les protagonistes de l’actualitat i des que s’ha publicat de manera oficial la seva nova etapa musical, són molts personatges públics els que hi estan parlant al respecte. Va fer-ho el cantant Ramon Gener en una entrevista a El suplement amb Roger Escapa i també ho ha fet una de les monges més famoses d’Internet. Sor Lucía Caram va passar pel plató del programa La Roca, on també va dedicar unes paraules per a l’obra de Rosalía.
Què ha dit Sor Lucía Caram del nou disc de Rosalía?
El nou disc de Rosalía no té res a veure amb el seu anterior projecte, Motomami. Un àlbum amb sons més mainstream i tecno que es diferencia moltíssim de la nova experiència mística i espiritual que trasllada Lux. Sobre aquesta nova proposta també ha parlat Sor Lucía Caram. “Rosalía fa una anàlisi d’introspecció responent a les preguntes essencials que hi ha a la seva vida i ella nota que dins ella conviu el mal, el bé… Volem fer el bé i sovint no ho fem”, explica la monja.
L’àlbum de Rosalia podria acostar la religió als més joves?
Rosalía té un públic enorme, fans d’arreu del món que es prenen la seva estètica i les seves lletres de manera molt seriosa. Ara que Lux ha sortit a la llum i trasllada l’espiritualitat i la creença en Déu de la cantant, això podria acostar els joves a la religió? Sor Lucía Caram explica que es “conformaria que ajudi els joves a tancar la porta, a fer silenci i fer-se preguntes essencials” tal com ha fet la mateixa Rosalía. “Ella el que ha fet és el viatge al seu cor i a partir d’aquí sortirà la millor versió de cadascú, igual que ha sortit la millor versió de Rosalía”.
“Rosalía canta tot el que som nosaltres i sovint no sabem verbalitzar i, d’altra banda, aixeca els ulls al cel, és com que demana la llum i la irradia. No esperem que els joves descobreixin l’espiritualitat en les formes en què jo vaig entrar fa 30 anys al convent, cal modernitzar-se i que més que fer-ho com Rosalía, no avergonyint-se de la creu, parlant del cor, parlant dels sants…”, declara en el programa. Podríem dir que Rosalía té una nova fan?
Ricard Ustrell defensa la “catalanitat” de Rosalía
Les reaccions sobre el nou àlbum de Rosalía no s’han aturat des de la publicació de l’àlbum. Un d’ells ha estat Ricard Ustrell a El matí de Catalunya Ràdio. “El seu últim treball ha caigut com una bomba de neutrons enmig d’un mercat que tendeix a repetir fins a l’extenuació les fórmules que funcionen. Rosalía és una altra cosa. Ella arrisca i es reinventa contínuament, i ha tornat a aconseguir una fita increïble, que està a l’abast de molt pocs artistes”, explica Ustrell.
Un dels temes que també ha abordat el presentador és l’ús de 13 llengües al disc i les col·laboracions amb institucions catalanes com l’Escolania de Montserrat, que considera “una jugada mestra”. “Rosalía ha conquerit el món sense renunciar a ser ella mateixa. Des de la seva posició de diva global, es manté lleial a la seva catalanitat, i això és molt remarcable” i apunta que “és un gran regal per al català i qualsevol persona amb sentit comú se n’hauria d’alegrar”. Unes declaracions que podrien anar lligades a les crítiques que ha rebut l’Escolania i la mateixa artista per cantar el tema Magnolias en castellà.
Juliana Canet, des del programa Que no surti d’aquí també va carregar contra l’artista per aquesta col·laboració. “Però fer cantar l’escolania en castellà és una humiliació cap als catalans i, per tant, cap a ella mateixa”. Després de l’editorial d’Ustrell, la jove ha respost a aquesta línia amb un to d’humor en el vídeo publicat a Instagram sobre la intervenció del presentador: “La pròxima vegada etiqueteu!”, ha escrit en un comentari. Sigui com sigui, la nova música de Rosalía continua aixecant molta polseguera.