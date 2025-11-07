Ramon Gener sobre Rosalía: “Un micròfon converteix qualsevol en cantant”

El món de la música viu uns dies especialment moguts. L’èxtasi musical de gran part de la població catalana i d’arreu del món s’ha produït després que Rosalía hagi estrenat el seu darrer àlbum d’estudi: ‘Lux‘. Però no tot són flors i violes per a l’artista de Sant Esteve Sesrovires, ja que no ha agradat a tothom aquest nou disc. El cas més sonat ha estat el de Ramon Gener, músic i escriptor, a qui és fàcil que el recordin pel programa a TV3 Òpera en texans i que ha estat especialment crític amb la cantant catalana.
En un tall de la secció L’Eclipsi del Suplement de Catalunya Ràdio Gener ha buidat el pap i ha carregat durament contra Rosalía, però no des d’una rancúnia personal sinó des de la perspectiva d’un baríton i divulgador de la música clàssica. Preguntat per com és Rosalía com a cantant Gener no s’ha tallat ni un pèl i ha assegurat que “l’hauria d’escoltar, sento una veu molt produïda, una veu d’estudi, l’hauríem de posar dalt d’un escenari, evidentment sense micròfon que és com es canta, i l’hauríem d’escoltar, el micròfon converteix qualsevol en cantant“, per definir com és l’artista del Baix Llobregat.
Gener, però, no s’ha guardat res i ha lamentat aquesta nova corrent de descobriment de la música clàssica. El cantant i presentador català ha assenyalat que “una cosa és meravellar-se perquè algú descobreix una orquestra simfònica i descobreix que una orquestra simfònica pot fer un ostinato”, però s’ha mostrat contundent. “Això és més vell que cagar ajupit”, ha sentenciat.
De fet, Gener ha tornat a ser preguntat per l’estil musical de Rosalía i ha posat en dubte si el que ha fet amb ‘Lux’ és música clàssica i ho ha explicat a través d’una vivència personal de quan era petit. “Jo quan anava a esmorzar als bars al matí amb el meu pare, que eren bars de barri al Guinardó, hi havia molta gent que demanava una cosa que era una barreja, i això és una barreja. Què està bé, eh?”, ha explicat Gener.
Pluja de calbots dels seguidors de Rosalía contra Ramon Gener
La resposta dels seguidors més radicals de l’artista de Sant Esteve Sesrovires no han deixat passar l’oportunitat i han etzibat una pluja de calbots al músic pels seus comentaris sobre la seva ídola. En general, les crítiques han estat pujades de to, però han estat respectuoses en la gran majoria d’ocasions.