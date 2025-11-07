Rosalía ha publicat aquest divendres 7 de novembre el seu nou disc, Lux. Una nova era musical que acaba de començar després de mesos d’espera i que suposa una etapa totalment diferent de l’anterior. L’artista de Sant Esteve Sesrovires mostra a través de les 18 cançons de Lux un viatge a través de la seva fe, l’espiritualitat i una narrativa profunda en què Déu està molt present, alhora que parlar de temes com l’amor, la mort o una exparella de qui no guarda un bon record. La cantant va explicar en entrevistes prèvies a la publicació que l’àlbum tindria fins a 13 idiomes. Els més presents són el castellà i l’anglès, però també se la pot sentir en ucraïnès, japonès, italià, francès o llatí. De les 18 cançons que han vist la llum aquest divendres, n’hi ha una en català, Divinize, que barreja també amb estrofes en anglès. Què diu la lletra del tema en català del disc de Rosalía?
Aquesta és la lletra de ‘Divinize’, la cançó en català del nou disc de Rosalía
Fruita roja i rodona, qui l’endevina?
Òbviament és la poma, que està prohibida
I si només la mires
Et salvaries
Però sense mossegar
This ghost’s still alive
I’m still alive
Està més viva que mai
Més viva que mai
Through my body you can see the light
Bruise me up I’ll eat all of my pride
I know that I was made to divinize
Outside me
Inside me
Outside me
Inside me
De tu sempre té gana, tu ets el rei que la mana
Se sent més estimada, en el vertígen del cos
Una absència que sàcia, perseguint a la gràcia
El dolor una delícia, la divina buidor
I els rajos de la lluna, la nodreixen de fredor
I privar-se és la indulgència que practica per amor
Each vertebra reveals a mistery
Pray on my spine, it’s a rosary
Through my body you can see the light
Bruise me up I’ll eat all of my pride
I know that I was made to divinize
Outside me
Inside me
Outside me
Inside me
Les línies del seu cos s’estan desdibuixant
Fins a la frontera, no tothom ho entendrà
I ella no ho espera, pensen que és el final
Però tot just comença
Through my body you can see the light
Bruise me up I’ll eat all of my pride
I know that I was made to divinize
Outside me
Inside me
Outside me
Ara per ara, el nou disc de l’artista ja està disponible a través de les plataformes per poder sentir la nova era de Rosalía.