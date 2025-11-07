Rosalía ha publicado este viernes 7 de noviembre su nuevo disco, Lux. Una nueva era musical que acaba de comenzar tras meses de espera y que supone una etapa totalmente diferente a la anterior. La artista de Sant Esteve Sesrovires muestra a través de las 18 canciones de Lux un viaje a través de su fe, la espiritualidad y una narrativa profunda en la que Dios está muy presente, a la vez que habla de temas como el amor, la muerte o una expareja de quien no guarda un buen recuerdo. La cantante explicó en entrevistas previas a la publicación que el álbum tendría hasta 13 idiomas. Los más presentes son el español y el inglés, pero también se la puede escuchar en ucraniano, japonés, italiano, francés o latín. De las 18 canciones que han visto la luz este viernes, hay una en catalán, Divinize, que mezcla también con estrofas en inglés. ¿Qué dice la letra del tema en catalán del disco de Rosalía?
Esta es la letra de ‘Divinize’, la canción en catalán del nuevo disco de Rosalía
Fruta roja y redonda, ¿quién la adivina?
Obviamente es la manzana, que está prohibida
Y si solo la miras
Te salvarías
Pero sin morder
This ghost’s still alive
I’m still alive
Está más viva que nunca
Más viva que nunca
Through my body you can see the light
Bruise me up I’ll eat all of my pride
I know that I was made to divinize
Outside me
Inside me
Outside me
Inside me
De ti siempre tiene hambre, tú eres el rey que la manda
Se siente más amada, en el vértigo del cuerpo
Una ausencia que sacia, persiguiendo la gracia
El dolor una delicia, la divina vacuidad
Y los rayos de la luna, la nutren de frialdad
Y privarse es la indulgencia que practica por amor
Each vertebra reveals a mistery
Pray on my spine, it’s a rosary
Through my body you can see the light
Bruise me up I’ll eat all of my pride
I know that I was made to divinize
Outside me
Inside me
Outside me
Inside me
Las líneas de su cuerpo se están desdibujando
Hasta la frontera, no todos lo entenderán
Y ella no lo espera, piensan que es el final
Pero apenas comienza
Through my body you can see the light
Bruise me up I’ll eat all of my pride
I know that I was made to divinize
Outside me
Inside me
Outside me
Por ahora, el nuevo disco de la artista ya está disponible a través de las plataformas para poder sentir la nueva era de Rosalía.