Rosalía ha publicado este viernes 7 de noviembre su nuevo disco, Lux. Una nueva era musical que acaba de comenzar tras meses de espera y que supone una etapa totalmente diferente a la anterior. La artista de Sant Esteve Sesrovires muestra a través de las 18 canciones de Lux un viaje a través de su fe, la espiritualidad y una narrativa profunda en la que Dios está muy presente, a la vez que habla de temas como el amor, la muerte o una expareja de quien no guarda un buen recuerdo. La cantante explicó en entrevistas previas a la publicación que el álbum tendría hasta 13 idiomas. Los más presentes son el español y el inglés, pero también se la puede escuchar en ucraniano, japonés, italiano, francés o latín. De las 18 canciones que han visto la luz este viernes, hay una en catalán, Divinize, que mezcla también con estrofas en inglés. ¿Qué dice la letra del tema en catalán del disco de Rosalía?

Rosalía publica oficialmente ‘Lux’, su nuevo álbum de estudio | YouTube

Esta es la letra de ‘Divinize’, la canción en catalán del nuevo disco de Rosalía

Fruta roja y redonda, ¿quién la adivina?

Obviamente es la manzana, que está prohibida

Y si solo la miras

Te salvarías

Pero sin morder

This ghost’s still alive

I’m still alive

Está más viva que nunca

Más viva que nunca

Through my body you can see the light

Bruise me up I’ll eat all of my pride

I know that I was made to divinize

Outside me

Inside me

Outside me

Inside me

De ti siempre tiene hambre, tú eres el rey que la manda

Se siente más amada, en el vértigo del cuerpo

Una ausencia que sacia, persiguiendo la gracia

El dolor una delicia, la divina vacuidad

Y los rayos de la luna, la nutren de frialdad

Y privarse es la indulgencia que practica por amor

Each vertebra reveals a mistery

Pray on my spine, it’s a rosary

Through my body you can see the light

Bruise me up I’ll eat all of my pride

I know that I was made to divinize

Outside me

Inside me

Outside me

Inside me

Las líneas de su cuerpo se están desdibujando

Hasta la frontera, no todos lo entenderán

Y ella no lo espera, piensan que es el final

Pero apenas comienza

Through my body you can see the light

Bruise me up I’ll eat all of my pride

I know that I was made to divinize

Outside me

Inside me

Outside me

Por ahora, el nuevo disco de la artista ya está disponible a través de las plataformas para poder sentir la nueva era de Rosalía.