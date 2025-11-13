Rosalía está en todas partes. Desde que publicó oficialmente su último álbum de estudio, Lux, es uno de los temas más comentados. Hacía años que los fans esperaban nueva música y la etapa que ha elegido la cantante de Sant Esteve Sesrovires no ha dejado a nadie indiferente. Sonidos más espirituales, dardos hacia exparejas, una versión más mística y la presencia de Dios y la fe marcan el ritmo de las 18 canciones que forman el disco. Desde que la catalana anunció que el 7 de noviembre saldría a la luz el disco, las redes sociales se han llenado de comentarios y reacciones, atentos a todo lo que publica o dice.

La promoción del álbum la ha llevado también a la televisión, donde cautivó a la audiencia de El Hormiguero con su visita a La Revuelta el pasado lunes. Ahora, ha compartido en una entrevista a Billboard su diccionario de palabras preferidas en catalán y atención, porque hay opciones muy curiosas.

Rosalía ha recibido ciertas críticas por su colaboración en Lux con la Escolanía de Montserrat, en la que interpretan la canción Magnolias en castellano. Dentro del álbum, sin embargo, podemos escucharla cantar en su lengua materna en Divinize, en la que la letra está mitad en catalán y mitad en inglés. En una entrevista publicada en Billboard, Rosalía se ha convertido en profesora por un día y ha compartido sus palabras preferidas en catalán y en castellano. La primera opción ha sido la palabra xiuxiuejar. «Es una palabra que me encanta cómo suena y describe lo que decimos. Es como decir algo de manera muy suave y sutil», explica haciendo muchos gestos.

La segunda palabra que ha elegido es sorprendente y muy curiosa: melic. Ha explicado que en inglés se dice belly button y en español es ombligo, y dice que le parece «una palabra muy bonita» y le encanta. La tercera palabra en catalán es aixopluc, que según el DIEC (Diccionario del Institut d’Estudis Catalans), es el lugar donde ponerse a cubierto de la lluvia. Rosalía lo describe como una palabra «muy bonita», también explica que maca significa «bonito en catalán». «Es como una palabra que te resguarda, es una palabra como cabaña, encontrar un lugar que te proteja de la lluvia y del agua. La misma palabra ya te dice esa ternura y la sonoridad que emana de las letras», comparte.

En el vídeo Rosalía también ha elegido algunas palabras y expresiones en español, como tremenda, que se puede asignar para una persona «que es muy fuerte y hay que decirlo arrastrando la n». Se puede usar para describir a alguien con mucho impacto: «Esta chica es tremenda», explica la cantante. También ha elegido la palabra floripondio, que se puede usar para describir algo exagerado o fuera de lugar y se podría asignar cuando usas un objeto muy extremo o arriesgado. «Llevas un floripondio«, pone de ejemplo.

¿Qué otras palabras le gustan? El término ojalá que se usa mucho cuando alguien tiene esperanza de que pase algo bueno o amiga, «es preciosa, se puede usar todo el tiempo y en todos los contextos». La expresión que quiere que se ponga de moda si alguien aprende el idioma es Café con leche en un vaso de plástico. «Es un clásico que todos deben pedir en verano si están en España, igual que una leche merengada», indica. En temas culinarios también destaca la palabra sobremesa, la sobretaula, el rato de quedarse en la mesa después de comer tomando un café y charlando. Sea como sea, Rosalía continúa siendo una de las protagonistas de la actualidad y ahora ha mostrado su cara como profesora de catalán compartiendo sus palabras preferidas.