Paula Vázquez es una de las caras habituales de la televisión. La presentadora lleva tiempo triunfando en sus proyectos profesionales y RTVE ha decidido confiar en ella para capitanear su nuevo reality de aventuras. Hasta el fin del mundo es la versión del mítico Pekín Express que ha adaptado la cadena pública española y que llevará a varias parejas de famosos a recorrer gran parte de América Latina hasta llegar al fin del mundo. El concurso, que tendrá parejas tan estrafalarias como Cristina Cifuentes y Alba Carrillo, se estrenará este miércoles 12 de noviembre después de la emisión de La Revuelta y ha sido precisamente en este programa donde ha promocionado su nuevo proyecto y ha sorprendido con su confesión sobre su vida sexual.

Paula Vázquez y Rosalía: ¿qué tienen en común?

Uno de los detalles que no faltan nunca en las entrevistas de David Broncano son las preguntas clásicas. Dos cuestiones que hace desde que creó La Resistencia y que buscan conocer dos detalles muy íntimos de los invitados, el dinero que tienen en el banco y las relaciones sexuales en los últimos treinta días. Con la entrevista de Rosalía aún muy presente, que les dio la victoria frente a El Hormiguero, Paula Vázquez se ha sumado a la tendencia. ¿Qué tienen en común la presentadora y la artista catalana? Ante la pregunta de las relaciones sexuales, Paula Vázquez ha admitido que ha «mantenido menos relaciones que Rosalía». «Pero Rosalía dijo que era celibato voluntario», ha repreguntado Broncano. «Claro, lo mío también es voluntario», ha confirmado la presentadora, antes de justificar su respuesta con un mensaje de voz de una amiga.

Paula Vázquez revela que ha triat el celibat | RTVE.

¿Por qué Paula Vázquez ha elegido el celibato? Una justificación con un mensaje de voz

Rosalía reveló en La Revuelta que se encontraba en una «época de celibato». «Cuando tengo mucho trabajo y mucho estrés, mi libido baja. El hecho de trabajar a niveles muy fuertes de exigencia me provoca esto y lo noto. Estoy por debajo de cero». Paula Vázquez, sin embargo, ha decidido elegir un mensaje de voz de una amiga para justificar por qué no mantiene relaciones sexuales. «Deben tener tantos requisitos y que tú tengas los que ellos quieren… que yo ya puedo estar sin hombres y sin sexo», se puede escuchar decir en el audio.

Vale, ¿quién es la amiga que responde por Paula Vázquez?



Alguien tiene que saberlo #LaRevuelta pic.twitter.com/WuBxmAHN6g — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 11, 2025

Ahora bien, ha matizado que puede estar «sin sexo con otras personas» pero no sin el acto sexual en sí. «Primero, porque me fío. Primero porque meterme una polla que no conozco bien o no estoy segura ya me da cosa. Y además, todo el preámbulo… que no, yo ya me hago mi comida», termina el mensaje ante las risas del presentador y la invitada. Por otro lado, hace unos meses que salió a la luz la nueva pareja de Vázquez, el empresario Ignacio Sagnier, a quien los paparazzis vieron en público a principios de 2025. «Vivo un momento personal muy bonito. Hacía mucho tiempo que no sentía algo así. Estoy ilusionada», explicó entonces.

Paula Vázquez estrenará este miércoles su nuevo proyecto tras triunfar con el concurso culinario de famosos Bake Off y ser una de las presentadoras del Benidorm Fest. Ahora, la veremos recorrer 15.000 kilómetros y atravesar ocho países hasta llegar a Ushuaia acompañada de famosos como Yolanda Ramos, Rocío Carrasco, Nia Correia o Jedet.