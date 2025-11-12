Paula Vázquez és una de les cares habituals de la televisió. La presentadora fa temps que triomfa en els seus projectes professionals i RTVE ha decidit confiar en ella per capitanejar el seu nou reality d’aventures. Hasta el fin del mundo és la versió del mític Pekín Express que ha adaptat la cadena pública espanyola i que portarà diverses parelles de famosos a recórrer bona part d’Amèrica Llatina fins a arribar a la fi del món. El concurs, que tindrà parelles tan estrafolàries com Cristina Cifuentes i Alba Carrillo, s’entrenarà aquest dimecres 12 de novembres després de l’emissió de La Revuelta i ha estat precisament en aquest programa on ha promocionat el seu nou projecte i ha sorprès amb la seva confessió sobre la seva vida sexual.
Paula Vázquez i Rosalía: què tenen en comú?
Un dels detalls que no falten mai en les entrevistes de David Broncano són les preguntes clàssiques. Dues qüestions que fa des que va crear La Resistencia i que busca conèixer dos detalls molt íntims dels convidats, els diners que tenen al banc i les relacions sexuals en els últims trenta dies. Amb l’entrevista de Rosalía encara molt present, que els va donar la victòria davant El Hormiguero, Paula Vázquez s’ha sumat a la tendència. Què tenen en comú la presentadora i l’artista catalana? Davant la pregunta de les relacions sexuals, Paula Vázquez ha admès que ha “mantingut menys relacions que Rosalía”. “Però Rosalía va dir que era celibat voluntari”, ha repreguntat Broncano. “Clar, això meu també és voluntari”, ha confirmat la presentadora, abans de justificar la seva resposta amb un missatge de veu d’una amiga.
Per què Paula Vázquez ha triat el celibat? Una justificació amb un missatge de veu
Rosalía va revelar a La Revuelta que es trobava en una “època de celibat”. “Quan tinc molta feina i molt d’estrès, el meu lívid baixa. El fet de treballar a nivells molt forts d’exigència em provoca això i m’ho noto. Estic a sota zero”. Paula Vázquez, però, ha decidit triar un missatge de veu d’una amiga per justificar per què no manté relacions sexuals. “Han de tenir tants requisits i que tu tinguis els que ells volen… que jo ja puc estar sense homes i sense sexe”, es pot sentir dir a l’àudio.
Vale, ¿quién es la amiga que responde por Paula Vázquez?— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 11, 2025
Alguien tiene que saberlo #LaRevuelta pic.twitter.com/WuBxmAHN6g
Ara bé, ha matisat que pot estar “sense sexe amb altres persones” però no sense l’acte sexual en si. “Primer, perquè me’n refio. Primer perquè ficar-me una polla que no conec bé o no estic segura ja em fa cosa. I a més a més, tot el preàmbul… que no, jo ja em faig el meu dinar”, acaba el missatge davant les rialles del presentador i la convidada. D’altra banda, fa uns mesos que sortia a la llum la nova parella de Vázquez, l’empresari Ignacio Sagnier, a qui els paparazzis van veure en públic a principis de 2025. “Visc un moment personal molt bonic. Feia molt de temps que no sentia una cosa així. Estic il·lusionada”, va explicar llavors.
Paula Vázquez estrenarà aquest dimecres el seu nou projecte després de triomfar amb el concurs culinari de famosos Bake Off i ser una de les presentadores del Benidorm Fest. Ara, la veurem recórrer 15.000 kilòmetres i travessar vuit països fins a arribar a Ushuaia acompanyada de famosos com Yolanda Ramos, Rocío Carrasco, Nia Correia o Jedet.