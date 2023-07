Per què s’ha suspès el judici entre Rocío Carrasco i Antonio David Flores?

El tribunal ha decidit suspendre la vista del judici entre Antonio David Flores i Rocío Carrasco. S’hauria d’haver realitzat aquest dijous, però no ha arribat a celebrar-se i ha estat l’advocat del tertulià de televisió qui ha explicat per què. Cal recordar que es tracta d’un enfrontament que va començar quan la filla de Rocío Jurado va denunciar l’ex per un presumpte delicte d’aixecament de béns.

I per què no els han convocat? La setmana passada, Antonio David Flores va presentar-se als jutjats en companyia dels dos fills que té en comú amb Rocío Carrasco, els quals estan a favor seu en aquesta guerra. Ella no va acudir a la cita i, per tant, va posposar-se. En el dia en què s’hauria d’haver celebrat finalment, els advocats informaven que s’havia suspès el judici.

En un comunicat, l’advocat d’Antonio David Flores explica què ha passat: “No ha estat perquè no hàgim acudit, sinó perquè hem sol·licitat la suspensió de la vista. No s’han pogut incorporar una sèrie de proves documentals que garanteixin la defensa d’Antonio David i de les parts. Està adoptada la resolució per poder garantir els drets de totes les parts”, expliquen a la revista Semana. És a dir, que hauria estat ell qui hauria demanat que se suspengués la vista perquè no podria haver obtingut les proves que necessitava presentar-hi.

Antonio David Flores | Europa Press

L’advocat d’Antonio David Flores explica per què no s’ha celebrat la vista

Asseguren que s’ha pres aquesta decisió perquè la prova és necessària abans dels interrogatoris que s’han de dur a terme, “uns documents imprescindibles per tal que no es vulneri cap garantia”. És estrany que hagin acceptat, tenint en compte que aquest procés ja s’ha allargat més de vuit anys. I això per què ha passat? Segons Antonio David, perquè tot es va iniciar en un tribunal que no era competent i van anar passant els anys. Tampoc no hauria ajudat que imposessin una qüestió de confiança de 80.000 € que, posteriorment, es reduiria a 60.000 €.

Aquest retard creu que no és tan estrany, ja que és habitual tenint en compte que hi ha hagut una acumulació de tasques i que no es pot pretendre que Rocío Carrasco i Antonio David tinguin cap privilegi respecte a altres ciutadans.