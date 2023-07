Sofia de Borbó marxarà a estudiar a Gal·les d’aquí a poques setmanes, un trasllat que suposarà la seva primera experiència a l’estranger sense la família al seu costat. La germana petita d’Elionor ocuparà el lloc que deixa ella lliure, ara que ha acabat el Batxillerat Internacional en aquest centre tan prestigiós. És probable que la filla petita de Felip VI i Letícia faci unes quantes escapades a Madrid al llarg dels dos cursos que estarà allà. Ara el que se sap és quin tipus de música es posarà en aquests trajectes.

Sofia de Borbó seria fan d’un cantant molt famós | Europa Press

Ozuna parla de la trobada que va tenir amb Felip VI i Sofia de Borbó

El cantant Ozuna ha concedit una entrevista a La Resistencia de Movistar+ en la qual ha acabat parlant de la infanta espanyola. Per què? L’exitós artista de Puerto Rico és conegut per hits com Se preparó, Caramelo, Diles i Monotonía amb Shakira. S’ha convertit en un dels artistes de reggaeton del moment i sembla que a Sofia de Borbó li agrada molt l’estil de les seves cançons. Prova d’això? Que la noia hauria acceptat la seva proposta de fer-se una foto amb ella.

Fa referència a una trobada que va tenir amb Felip i Sofia el dia de la final de la Copa del Rei. Ell va actuar en directe, el que va aprofitar per apropar-se a la família reial i proposar que es fessin una foto junts. Ara se sap que la jove aristòcrata hauria dit que sí perquè és fan de l’Ozuna: “La foto la vaig demanar jo perquè el rei és una persona important i ha aportat molt a l’esport allà a Espanya. Crec que Sofia ha sentit diversos dels meus temes i és fanàtica d’Ozuna“, diu tot referint-se a si mateix.

Ozuna reconeix que la filla de Felip VI és fan seva | Movistar+

Molts l’han criticat per fer temes de lletres masclistes, cosa que ell nega i justifica amb la idea que treballa amb moltes artistes dones.