Shakira i Gerard Piqué modifiquen l’acord de custòdia dels nens

Shakira i Gerard Piqué van trigar moltes setmanes en arribar a un acord de custòdia que els ajudés a gestionar quan veurien els dos fills que tenen en comú, el Milan i el Sasha. Ara, només uns mesos després d’entrar en vigor, han optat per modificar-lo.

El principal problema a resoldre era que la cantant colombiana volia traslladar-se a Miami amb els fills i això, irremeiablement, afectaria la relació entre l’exfutbolista i els nens perquè passaria a veure’ls menys. Després d’unes quantes reunions amb els advocats, haurien decidit que el millor era que Gerard Piqué pogués conviure amb ells deu dies cada mes (els quals hauria de passar a Miami per no perjudicar el curs escolar dels menors) i que, com a compensació, tingués la custòdia la majoria de les vacances d’estiu en les quals sí que podrien viatjar a Barcelona.

Gerard Piqué i Shakira alternaran la custòdia dels petits aquest primer estiu de separats

Ara que han començat aquest repartiment, però, s’haurien adonat que no és pràctic i que seria millor per als nens distribuir les vacances d’una manera diferent, si més no aquest primer estiu amb els pares separats. Així ho ha assegurat la periodista barcelonina Lorena Vázquez a Y ahora Sonsoles d’Antena 3. Ha pogut saber que Shakira ha fet una visita exprés a la capital catalana per tal de deixar els nens amb el pare mentre ella s’encarrega d’uns quants compromisos professionals a París.

Els fills de Shakira i Gerard Piqué passaran mig estiu amb cadascú | Youtube

Explica que han trencat el pacte que deia que Gerard Piqué tindria la custòdia dels nens el 66% del temps de les vacances estiuenques: “No està sent així. Modificaran l’acord perquè els nens s’acostumin a la situació i no notin tant la separació dels pares”. Com ho faran? Han decidit que passaran 15 dies amb el pare, els 15 següents amb la mare i així successivament fins que comenci el nou curs escolar.

I per a aquells que se’ls hagi imaginat parlant al respecte i posant-se d’acord per Whatsapp, que quedi clar que no és així. La comunicació entre ells ara seria fluida, segons Vázquez, però sempre parlen “a través dels advocats” i això demostra que molt bon rotllo no hi ha.

Aquest estiu, Shakira tindrà la custòdia dels nens més temps del que hauria de tenir. Això sí, la condició és que l’any vinent recuperin l’acord original i sigui el català qui més gaudeixi de la companyia dels petits.