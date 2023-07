Belén Esteban ha estat una de les convidades més sorprenents de la gran nit d’Ibai Llanos, l’streamer més exitós dels darrers anys. La velada del año ha reunit persones conegudes en diversos àmbits, un espectacle que la reina de Sálvame no s’ha volgut perdre. En el seu perfil d’Instagram ha compartit fotografies amb un munt de gent famosa amb qui s’anava trobant. La imatge més curiosa? La que s’ha fet al costat de Gerard Piqué.

“He vist a Piqué i s’ha fet una foto amb mi!”, esclatava molt emocionada. Quan ha posat al photocall, ha volgut agrair a l’exfutbolista del Barça que hagi volgut mirar a càmera somrient al seu costat: “Li ho agraeixo molt, mare meva. Amb el que l’hem criticat al pobre…”, deia en referència a totes les males paraules que li han dedicat en el programa del cor des que se separés de Shakira.

Gerard Piqué i Belén Esteban, junts en una foto | Instagram

Belén Esteban, estrella de la nit d’Ibai Llanos | Twitch

Gerard Piqué, al dia gran d’Ibai Llanos | Twitch

Belén Esteban aprofita i parla de la nova aventura de Sálvame a Netflix

La imatge ha estat, si més no, molt curiosa. Els reporters han aprofitat la presència de Belén Esteban per preguntar-li sobre la seva nova aventura professional a Netflix ara que Telecinco ha cancel·lat Sálvame. Encara no pot revelar moltes coses perquè han signat fa poques setmanes. Ha confirmat que, tal com s’ha publicat, la idea és que marxin de viatge als Estats Units i Sud-amèrica per participar en altres programes del cor similars al que feien ells.

“Encara que no t’ho creguis, encara no sé quan marxo. Ens avisaran dos o tres dies abans, com sempre. No puc parlar sobre el tema, però només et dic que estic molt feliç. Tots estem molt feliços i agraïts a tota la gent que ha vist l’anunci, que ha estat el més vist de Netflix Espanya. Moltes gràcies”, ha afegit.

La gente ha gritado más con Belén Esteban que con otra persona, pues normal #LaVelada3 pic.twitter.com/UoHOVaPBo8 — paula² (@paaulacil) July 1, 2023

La tertuliana de televisió ha estat rebuda amb un munt d’aplaudiments, el que ha generat moltíssima curiositat a Twitter. Sembla veritat que la gent se l’estima, després de tants anys en antena.