Totes les fotos de la casa de Marc Márquez: piscina, luxe i 1350 m²

Marc Márquez s’ha comprat una mansió gegant en una de les millors urbanitzacions de Madrid. El pilot de MotoGP s’ha gastat més de deu milions d’euros en una finca en la qual està vivint amb el seu germà mentre es recupera de la lesió, una casa de la qual ha anat compartint fotografies aquests darrers mesos. Socialité, el programa de Telecinco, ha fet una recopilació de tots els racons que ha obert als seus seguidors. Gràcies a això podem veure la façana exterior, com té decorades algunes de les habitacions i també com és de gran la zona de jardí amb piscina.

Parlem d’una casa de 1.350 metres quadrats i encara més hectàrees de jardí, una construcció que està tota envoltada d’aigua. L’entrada ja ho demostra, això, amb una passarel·la que ha de creuar abans d’entrar per tal de no mullar-se els peus. La finca abans pertanyia a Mariano, el jugador del Reial Madrid, que li ha ofert aquesta meravella de pedra i formigó d’acabats moderns i un interior amb mobles de dissenys i electrodomèstics d’última generació.

Així és l’entrada a la nova casa de Marc Márquez | Telecinco

Marc Márquez gaudeix d’una casa amb tota mena de luxes

En el jardí, tot ple de palmeres, compta de diverses zones chill out amb taules, un llit balinès i sofàs de pell al costat de la piscina que està dividida en tres altures diferents. No hi falta el jacuzzi, és clar, l’últim detall per a una terrassa increïble en la qual hem vist el de Cervera exercir d’amfitrió.

Ha mostrat part de la zona exterior de la casa | Telecinco

El pilot fa d’amfitrió dels seus amics | Telecinco

El pilot gaudeix de la seva piscina | Telecinco

De l’interior ha publicat fotografies des d’una sala de jocs, en la qual té un sofà en forma de L i una butaca en forma de casc amb el seu número 93. També disposa d’una taula de billar i un gimnàs amb màquines molt modernes. La decoració, tota en blanc i gris, demostra que a la casa no li falta detall.

Un altre dels menjadors de Marc Márquez | Telecinco

La casa compta amb sala de jocs amb billar | Telecinco

Un dels menjadors del pilot | Telecinco

Marc Márquez també té gimnàs a casa | Telecinco

Marc Márquez s’ha gastat moltíssims diners en aquesta mansió, sí, però deu estar gaudint-la al màxim en aquestes setmanes de descans i recuperació.