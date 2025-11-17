Quants diners té Marc Márquez? Les propietats i inversions que fa el pilot

Marc Márquez és l’home del moment, ara que ha aixecat el títol de MotoGP oficialment. El pilot de Cervera ha acudit, amb la seva parella i part de la família, a la gala en què hem vist tots els companys ben elegants i sense les granotes de competició. Amb la influencer Gemma Pinto s’han mostrat superenamorats, com sempre, però el moment més maco i emotiu ha estat quan ell s’ha saltat el protocol per demanar a tota la família que pugés a l’escenari amb ell per recollir la medalla de campió del món.
El pilot posa punt final a la temporada amb aquest bany de masses, on s’ha sentit com corejaven el seu nom diverses vegades. El reconeixement és el millor premi, és clar, però també és destacable que s’embutxaqui 1,5 milions d’euros gràcies a haver quedat en la primera posició del rànquing. A més a més d’això, cal sumar el seu sou de l’escuderia i les gratificacions que van donant-li al llarg de l’any… i no oblidem tot el que guanya gràcies a la publicitat.
Que Marc Márquez deu tenir un compte corrent ple de zeros és més que probable, però és cert que el jove inverteix bona part del que té en immobles. El seu patrimoni no fa més que créixer i, ell mateix, n’ha donat detalls públicament en algunes entrevistes. L’última? En un pòdcast presentat pel Miki Núñez. Als seus 32 anys, ha aconseguit una fortuna que pocs poden dir que tenen a la seva edat. Ho gestiona tot amb el seu gestor i l’advocat, diu, als qui agraeix l’ajuda que li donen.
MARC MÁRQUEZ SE SALTA EL PROTOCOLO E INVITA A TODA SU FAMILIA AL ESCENARIO ❤️#MotoGP 🏁 pic.twitter.com/pRqcQEfJzH— DAZN España (@DAZN_ES) November 16, 2025
Quantes cases té Marc Márquez i quants diners li han pagat?
La inversió més cara que ha fet el pilot és la seva casa de Pozuelo de Alarcón, que va costar-li 10 milions d’euros. Són molts diners, però es tracta d’una mansió amb piscina, molt luxe i una parcel·la de 1350 metres quadrats. Aquí gaudeix de la bona vida, és clar, on resideix amb la seva parella des de fa uns mesos.
Aquesta no és l’única propietat que té al seu nom, pel que ha explicat. A Cervera, el seu municipi natal, compta amb una altra casa i una nau on guarda totes les motos. No deuen ser vehicles barats, precisament, de la mateixa manera que també ha tingut cotxes d’alta gamma. Per exemple, va comprar-se un Porsche Turbo S que va acabar venent perquè diu que li feia “vergonya” conduir-lo. Què va fer llavors? Comprar-se’n un altre, un Audi RS6 que també va acabar venent. Ara mateix, diu que només es gasta els diners en furgonetes i motos d’entrenament.
Marc Márquez té propietats i un munt de diners invertits en el món del motor. Però, per una altra banda, també cal destacar que és empresari i ha invertit en diferents societats del món audiovisual, de representació i d’assessorament a esportistes i creadors de contingut. Ell no ha format cap empresa, com han fet d’altres, sinó que és autònom i paga a Hisenda com a tal: “No tinc deutes, tampoc amb mi mateix“, ha aplaudit en aquesta entrevista.