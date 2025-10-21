Miki Núñez s’ha convertit en una de les cares habituals de TV3. El jove de Terrassa va saltar a la fama gràcies a Operación Triunfo 2018 i des de llavors ha passat per diversos programes de la televisió publica catalana com Eufòria o Zenit. La temporada anterior també va passar per un dels reportatges més personals que ha compartit, Sempre (im)perfectes, en què va donar detalls dels seus problemes personals i el trastorn de conducta alimentària que l’ha acompanyat des de petit. Ara, ha passat pel plató del programa Ho he superat amb Xantal Llavina, un espai on s’ha sincerat sobre aquest tema i ha abordat com se sentia després de sortir de l’Acadèmia d’OT‘.
Miki Núñez reflexiona sobre el seu trastorn de conducta alimentària
El punt de partida del programa és tractar aquells aspectes que els famosos han pogut superar, però què ha superat l’artista català? Respecte al seu trastorn de conducta alimentària, indica que hi ha coses que no s’acaben de superar, però que “aprens a conviure amb ells”. “Des que tinc ús de raó, els meus records de la infància són de vergonya, de no voler canviar-me al vestuari de futbol, no voler anar a la platja perquè havia d’anar sense samarreta…”, explica.
Des de sempre s’havia comunicat amb els seus pares, però el primer cop que ho va explicar va ser després de deixar-ho amb la seva primera parella. “Vaig pensar que ningú m’estimarà perquè soc gras i llegir”, confessa. En aquell moment es va adonar que hi havia alguna cosa que no anava bé, que els seus pensaments sobre voler vomitar el menjar perquè així no s’engreixaria no eren correctes. Ara, però, explica que ja no és un trastorn de conducta com a tal, sinó que pateix dismòrfia corporal, que és veure al mirall una imatge que no coincideix amb la realitat. Sigui com sigui, declara que ha millorat, sobretot amb l’ajuda del seu psicòleg, però és un procés que continua lluitant dia a dia.
L’ansietat després d”Operación Triunfo’
Des que va explicar els seus problemes de manera pública, la seva imatge ha estat un referent, també per poder verbalitzar un problema que afecta de manera transversal a moltes persones. “Després de començar a explicar-ho vaig tenir la conversa profunda amb els meus pares”. Ara bé, el TCA no és l’únic problema que ha abordat. “Per a mi la ment és la meva pitjor enemiga, és horrorós, cada nit abans d’anar a dormir tremolo per l’ansietat”, explica el cantant. L’exposició pública que va adquirir després de sortir de l’Acadèmia d’OT va ser un al·licient perquè l’angoixa i l’ansietat comencessin a estar més presents en la seva vida.
“Jo surto d’OT quan tinc 22 anys i és el moment en què torno a anar al psicòleg. M’adono que alguna cosa no va bé, em comença a faltar l’aire, començo a tenir insomni, a estar de mala llet… Òbviament, hi ha un detonant que és la pressió de ser conegut, però el meu psicòleg em va dir que l’ansietat és com un got que tota la vida has anat omplint i el fet d’estar present en moltes cases va fer que el got s’acabés d’omplir del tot”, confessa. Tot plegat, una entrevista molt personal que es pot recuperar a la plataforma 3Cat i permet conèixer els detalls més personals d’aquest carismàtic cantant tan estimat a Catalunya.