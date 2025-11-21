TV3 emetrà aquesta nit de divendres un nou programa de Zenit, la segona gala que tindrà una temàtica concreta. Ara que baixen les temperatures i que sortir al carrer al vespre és ben bé un esport de supervivència per combatre el fred, anirà molt bé gaudir d’unes hores de sofà, manta i romanticisme. Zenit prepara una gala temàtica dedicada a l’amor, després de la setmana anterior en què els artistes van interpretar cançons de bandes sonores de pel·lícules. Ara, ja se sap quins temes interpretaran, les parelles i els artistes que estaran sols davant del perill. Què han triat i què hi podran veure els espectadors a partir de les 22:05 h?
Una gala dedicada a l’amor
La setmana anterior els protagonistes de Zenit van poder gaudir d’una nit d’allò més divertida, a més a més de ser la primera gala temàtica dedicada al cinema. El resultat va ser molt complet i les audiències van respondre de manera correcta, amb un 12,8% de share de mitjana i mantenint el lideratge de la nit. Hi va haver millores, com l’esforç de Miki Núñez per donar conversa als concursants i moments hilarants com en Lildami vestit de venedor de crispetes.
Tercera gala de "Zenit": una nit romàntica amb un repartiment dedicat a l'amor— 3Cat (@som3cat) November 21, 2025
▪️ Divendres, a les 22.05, a TV3 i a la plataforma 3Cat
▶️ https://t.co/fAaaKichsM
📲 #Zenit3Cat pic.twitter.com/22z46CQ229
Aquesta nit, però, el romanticisme prendrà el protagonisme amb una gala on no faltaran els cors, de tota mena i mida, i colors predominants com el vermell o el rosa.
Les parelles i les cançons d’aquesta setmana a ‘Zenit’
Ja se saben les cançons i els duets que formaran part d’aquesta gala tan romàntica. Hi haurà concursants que jugaran sols i d’altres que formaran duets d’allò més tendres i especials. Cesc Sansalvadó ha triat la cançó Moments d’en Manu Guix, un tema molt especial amb una lletra potent que pot versionar de manera molt xula. El primer duet de la nit el formen Ramon Mirabet i Cris Juanico, un boomer i un de la generació Y que interpretaran Si et quedes amb mi de Sopa de Cabra.
Lucrecia ha triat una cançó preciosa que no podria anar més de bracet amb la temàtica de la gala: Paraules d’amor de Joan Manuel Serrat. Els altres dos artistes que actuaran en solitari són l’Alfred García amb Dias de verano d’Amaral -tot i que ara l’estiu quedi ben lluny- i la Roser, de la generació X, que s’atreveix amb el tema de Shania Twain, That don’t impress me so much.
Hi haurà quatre duets aquesta nit
A més a més de la parella formada per Ramon Mirabet i Cris Juanico, hi haurà tres duets més. Txell Sust i Jim han triat la cançó Unchained Melody de The Righteous Brothers. Agustín i Diana Roig es traslladen a l’icònic Dúo Dinámico, que el passat mes d’agost va haver de dir adeu a Manuel de la Calva, un dels seus integrants, i cantaran la versió d’Ai, aquells ulls tan negres. Finalment, un dels duets més curiosos i sorprenents el formen Sicus Carbonell amb Carla Frigo amb el mític tema Quizás, quizás, quizás en la versió d’Andrea Bocelli i Jennifer López.
Aconseguiran fer match amb el públic i els teleespectadors? Ara per ara ja està tot preparat per viure una nit plena d’amor i propostes musicals a Zenit, a partir de les 22:05 h en directe a TV3 i la plataforma 3Cat.