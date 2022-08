Lucrecia, la creadora de ‘Los Lunnis’ vetada a Cuba i enamorada de Sitges

Lucrecia va tocar el cel en el món televisiu a principis dels anys 2000 amb la fórmula de Los Lunnis, un programa que entusiasmava els nens més petits que sintonitzaven TVE a l’hora de dormir. Amb ells va triomfar fins al 2008, moment en què van deixar d’emetre’ls i va haver de buscar-se la vida. El 2013 va crear uns premis que reconeixen la trajectòria de famosos en la solidaritat i el 2016 va tornar amb una versió renovada dels Lunnis. Ara bé, què és de la seva vida?

El Mundo ha investigat sobre la cantant cubana, que va arribar a Barcelona el 1993 amb només 26 anys. Ben aviat va incorporar les trenes de colors com la seva senya d’identitat, la que l’ha acompanyat fins ara. El naixement del seu únic fill, anomenat Jan, va canviar la seva carrera fa ara 20 anys. Per què? En ser ell la inspiració dels Lunnis: “Li cantava nanes a totes hores i va pensar en un programa de televisió perquè els nens anessin al llit en una hora concreta”.

Com dèiem, la cantant és nascuda a Cuba. El problema és que no pot tornar-hi perquè van vetar-li l’entrada el 2004 per compondre la banda sonora d’un documental de TV3 en què set cubans parlava del seu exili. En una entrevista a Curiosón va manifestar la seva indignació: “M’han vetat per participar en un documental que ni tan sols parla de política. Per què veten un ideal? Per què veten la llibertat de les persones?”.

Lucrecia reapareix a Pasapalabra | Instagram

Lucrecia, enamorada d’un català amb qui viu a Sitges

Expliquen que surt amb Albert, un català a qui va conèixer fa ja uns quants anys. Ell li hauria aportat estabilitat “i a gaudir de la vida” a Sitges, ciutat en la que resideix. L’any passat va treure un nou disc i fa uns dies va actuar en el concert de Radiolé, el que va suposar el seu retorn als escenaris. Entre els seus pròxims projectes? Posar-se al capdavant dels Premis Latino 2022, del que en serà presentadora.

Lucrecia i Albert, la seva parella, a París | Instagram

Lucrecia, en un dels hotels més famosos de Sitges | Instagram

Lucrecia, davant de la costa de Sitges | Instagram

Una vida professional que s’ha mantingut activa després de tants anys i que confia que l’ajuda a continuar mantenint-se del seu somni per la música.