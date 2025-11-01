Novembre serà un mes intens per a TV3, que té marcat al calendari el retorn de tres programes d’èxit que estrenen noves temporades. El divendres 7 de novembre podrem veure en acció els nous concursants de Zenit i, també, els canvis en la mecànica que han preparat per tal que el públic entengui millor el seu funcionament. Amb Miki Núñez al capdavant una altra vegada d’aquest concurs que enfronta diferents generacions, en aquesta ocasió veurem menys participants i un nou capità en la grada dels boomers: el Leslie de Los Sírex. Entre els noms dels aspirants més coneguts? L’Alfred García, la Roser, Lucrecia, Nil Moliner, Ramon Mirabet o la Jim d’Eufòria.
Un altre retorn molt esperat és el de Crims, que estrenarà capítols nous a partir del 10 de novembre. Els dilluns tornen a ser per a Carles Porta i el true crim més exitós, que començarà la nova temporada amb un cas que ens situa l’octubre del 2004. Els Bombers van rebre l’alerta d’un incendi en un pis de Bellvitge a l’Hospitalet de Llobregat i, a dins, van descobrir-hi els cossos de dues agents en pràctiques del Cos Nacional de Policia que havien estat assassinades. El doble crim de Bellvitge és el nou cas del format, amb 3 capítols que s’estrenaran al novembre a TV3 i també a través de la plataforma.
Joc de cartes estrena la novena temporada amb moltes novetats
I aquell mateix dimecres, el 12 de novembre, els teleespectadors més foodies gaudiran amb l’estrena de la novena temporada de Joc de cartes. La cadena confirma que Marc Ribas i el seu equip han preparat 13 capítols nous i un recorregut per 52 restaurants de tot el país. Una novetat? Que hagin gravat un episodi que buscarà el restaurant més singular de tota Catalunya amb el premi més alt que s’ha lliurat mai en el programa, 15.000 €.
A més a més, afegeixen la ressenya misteriosa que es tracta d’una valoració anònima que afegirà intriga a cada àpat. A més a més, s’ha sabut que la gran final tindrà lloc a Barcelona i comptarà amb xefs referents, influencers gastronòmics i també sommeliers. Tots ells decidiran el millor plat estrella de la temporada, un afegit més que pot fer gràcia.
Un concurs de neteja, la novetat més curiosa a la plataforma 3Cat
I si deixem de banda els retorns de programes exitosos, podem destacar l’estrena d’un concurs nou que pot cridar molt l’atenció. A la plataforma 3Cat, podrem veure els vuit capítols de Net i polit a partir del 25 de novembre. Es tracta d’una competició que agradarà als amants de l’ordre i la pulcritud, ja que enfrontarà dotze dels millors netejadors amateurs del país perquè posin a prova la seva capacitat de netejar, endreçar i organitzar els espais més extrems. La presentadora? Maria Gómez, que els proposarà reptes repartits per tot el mapa.
Amb tot, un mes de novembre carregadet que els tindria entusiasmats perquè poden assolir unes xifres d’audiència molt bones.