‘Crims’ ja té data d’estrena a TV3: què se sap de la nova temporada?

Bones notícies per als fans de Crims, que ja saben quan podran gaudir de més capítols del programa estrella de Carles Porta. Serà el pròxim 10 de novembre quan arribin a TV3 uns casos que esperen que aconsegueixin tantíssima audiència com els anteriors que s’hi han emès. I què trobarem en aquesta nova temporada? El presentador ha deixat anar un petit tastet en una entrevista que han compartit a través del perfil d’Instagram de la casa.
Un dels més esperats és el de Crims: el doble crim de Bellvitge, sobre el qual n’ha donat més detalls: “Aquesta és la història d’un doble crim que es va cometre el 2004 amb una novetat que no havia sortit mai, que és la presència de les famílies de les víctimes assassinades“. Mai no havien parlat fins ara, però s’han decidit a aparèixer en antena per explicar en primera persona què va passar.
De fet, diu Porta que van ser elles les qui els van trucar, les germanes de les víctimes, perquè volien explicar la història de les seves germanes assassinades: “Nosaltres hem esperat molts anys per poder tenir aquestes famílies i que puguin parlar davant de càmera i explicar qui eren les dues víctimes d’aquell violador i assassí que matava i violava dones quan sortia de permís“.
La sisena temporada de Crims, envoltada de misteri i sense detalls dels casos que emetran
Aquest només serà un dels capítols que s’emetran en la sisena temporada, que analitzarà altres històries de crims de tota mena que hagin sacsejat la societat catalana en els últims anys. De moment, no han volgut avançar quins seran, quants capítols hi haurà o si n’hi haurà algun doble. Haurem d’esperar al dilluns 10 de novembre per tornar a connectar amb la tensió i l’anàlisi de Carles Porta i un equip de guionistes que aconsegueixen que se’ns posi la pell de gallina.
L’estrena de l’anterior temporada, la cinquena, va fer-los tocar el cel una altra vegada perquè van assolir una quota mitjana del 21,9% i és una bogeria. Realment, Crims sempre ha estat un dels productes que més ha funcionat a TV3 que continua apostant-hi perquè dona uns resultats increïbles. Mig milió de teleespectadors connecten, gairebé sempre, amb un programa de true crime que enganxa i que deixa amb ganes de més.
De fet, no emeten capítols nous des del gener i la gent ja estava boja demanant-ne més. Tenint en compte la feinada que hi ha darrere de cada programa, van rapidíssims entre una temporada i una altra. Ara que ja hi ha data oficial, per això, l’espera es farà més curta encara que les ganes i l’expectació creixin de manera exponencial.