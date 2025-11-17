‘Crims’ desgrana el doble crim de Bellvitge en un segon capítol a TV3

És dilluns i, com a tal, dia de Crims. TV3 emetrà, aquesta nit, el segon dels tres capítols que dediquen al doble crim de Bellvitge. En la primera entrega, Carles Porta ens va contextualitzar quan, què i a on s’havien produït els fets. A més a més, vam posar nom i cara al sospitós d’haver comès aquest doble assassinat. Ara, podrem saber com va prosseguir la investigació i què penses els seus familiars, que parlen a càmera per primera vegada, sobre com es van fer les coses.
Això és tot el que sabem fins ara. Era un dia d’octubre del 2004 quan, els bombers, reben una alerta per l’incendi en un pis de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat. En arribar-hi, troben els cadàvers de dues noies joves; una a cada habitació. Estaven lligades de mans, de peus i també al llit amb un cinturó. Ràpidament, van adonar-se que no havien mort en l’incendi sinó per un munt de punyalades en una mort molt violenta i amb signes d’abús sexual. Poc després, descobririen que es tractaven dels cossos de dues policies nacionals en pràctiques.
Van començar a sospitar d’un convicte anomenat Pedro Jiménez perquè, a l’hora de buscar proves pel pis, van trobar una factura a nom seu. No sabien quina relació tenia amb les víctimes i, quan van veure que estava empresonat per abusos sexuals i violacions, van lligar caps. Especialment, quan van adonar-se que es trobava de permís en el moment que van succeir-se els fets.
Què passarà en el capítol de Crims d’aquesta nit?
En el capítol d’aquesta nit, ens situen al moment en què va acabar l’anterior. En aquell moment, els encarregats de la investigació reben l’avís que el sospitós ha fet servir el seu telèfon. El tenien punxat, així que això els permet saber amb qui parla i què diu. El que no s’esperaven era que Pedro Jiménez trucaria al centre d’acollida de presos per avisar que es dirigia cap allà a passar la nit. La policia va aprofitar la situació per muntar-hi un dispositiu i van esperar-lo allà per interrogar-lo.
La cosa és que van passant hores i hores, sense que el tal Pedro aparegués per allà. On era i com és que no havia anat cap allà com havia avisat? Es tractava d’una maniobra de distracció o va adonar-se del dispositiu policial i va poder fugir sense ser vist? Aquesta nit tindrem totes les respostes a aquestes preguntes i sabrem com van evolucionar les coses. Hi ha ganes de Crims i de saber més coses d’un cas que va tenir, realment preocupades, moltes dones que aquells dies no s’atrevien a sortir al carrer perquè sabien que aquell criminal era lliure i podia tornar a atacar en qualsevol moment.
El programa de true crime continua obtenint unes xifres d’audiència increïbles. En la seva estrena, van assolir un boníssim 20,4% de share que els va fer líders malgrat tenir una competència ferotge davant a les altres cadenes. La Revuelta no ha anunciat una superentrevista com sí que va fer la setmana passada, així que el més probable és que no s’apropin tant a Crims com van fer llavors gràcies a la Rosalía. A veure què passa i què diuen les gràfiques demà.