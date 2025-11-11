La Revuelta ha aconseguit fer-se amb l’entrevista del moment. Rosalía ha passat aquest dilluns 10 de novembre pel programa presentat per David Broncano tot just després de publicar el seu quart àlbum d’estudi. Lux és el títol que recull el primer àlbum de la catalana després de tres anys del darrer llançament. L’era Motomami ja forma part del passat i la de Sant Esteve Sesrovires ha decidit fer la primera promoció televisiva a RTVE.
La Revuelta s’ha fet amb el nom que ocupa bona part de l’actualitat, cruspint-se en les audiències el seu màxim rival, El Hormiguero, que va aconseguir 2.046.000 teleespectadors i un 15,3% de share, per sota dels 2.706.000 teleespectadors i un 20,4% de quota de pantalla que van registrar a La 1 amb la visita de Rosalía. A Catalunya, però, el líder absolut va ser Crims amb un 20,4% de quota de pantalla i 388.000 espectadors de mitjana. Ara bé, una de les respostes de Rosalía ha acaparat totes les mirades: per què es troba en una època de celibat?
Rosalía respon les preguntes clàssiques de ‘La Revuelta’
L’última secció de les entrevistes de David Broncano a La Revuelta inclou les preguntes clàssiques, dues qüestions que es fan a tots els convidats per extreure els detalls més personals. D’una banda, els diners o el patrimoni que tenen al banc i d’altra, el nombre de relacions sexuals en els últims trenta dies. Rosalía no s’ha mossegat la llengua per parlar de la seva vida íntima. Tot i que pel que fa al patrimoni no ha donat cap dada específica, només que inverteix molt en música, ha declarat que preferia respondre la segona pregunta. La resposta a les relacions sexuals en els últims trenta dies? Un total de zero.
“Jo crec que va per èpoques, però en el meu cas, jo ara porto una època de celibat. És que quan tinc molta feina i molt d’estrès, el meu lívid baixa. El fet de treballar a nivells molt forts d’exigència em provoca això i m’ho noto. Estic a sota zero”, ha explicat la catalana. L’artista, però, tots aquests anys ha estat molt protagonista també per les seves històries d’amor amb famosos com Rauw Alejandro, Hunter Schafer, Jeremy Allen White i recentment Emilio Sakraya.
Un somni eròtic
Aprofitant que estaven parlant de la seva vida íntima, Rosalía no s’ha tallat un pèl a l’hora de comentar el seu darrer somni. “Em vaig despertar… venint-me’n. Molt conscient, molt lúcida d’haver tingut un orgasme. No sé si això compta”, ha explicat entre rialles, obrint la possibilitat de crear una nova categoria dins el rànquing de les preguntes clàssiques del programa. “Mai havia passat”, ha replicat Broncano. De fet, Rosalía ha explicat que això no era la primera vegada. “M’ha passat cinc o sis vegades, i vaig pensar que havia d’explicar-t’ho”. Amb la seva confessió, Broncano ha actualitzat el comptador i explica que aquest somni lúcid podria sumar 1,2 punts a l’hora de fer el recompte total. Tot plegat, un dels grans moments que ha deixat l’entrevista de la catalana a TVE.