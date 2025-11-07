Rosalía ha publicat aquest divendres 7 de novembre el seu quart àlbum d’estudi, Lux. Un disc totalment trencador en què la fe i l’espiritualitat són les grans conductores d’aquesta obra de l’artista catalana. Han passat unes hores des del gran llançament, marcat per la filtració completa del disc dos dies abans de la data oficial i les primeres reaccions a les xarxes socials van despertar la bogeria de milers de fans que ara encara continuen analitzant en profunditat les lletres de les seves noves cançons. Un dels temes que s’ha endut més protagonisme és La Perla, una col·laboració amb el grup Yahritza y Su Esencia que molts han interpretat com una dosi d’indirectes molt potents cap a Rauw Alejandro. Sembla que aquesta explosió musical hauria esquitxat el cantant, que ha publicat un missatge a X (abans Twitter) que provocat encara més reaccions a les xarxes socials.
Què diu ‘La Perla’, el ‘shakirazo’ del nou disc de Rosalía?
Hi ha molt que ja denominen La Perla com el nou shakirazo de la temporada. Igual que va passar amb la ruptura entre Shakira i Gerard Piqué i la cançó que va publicar la colombiana que incorporava dards molt directes per a Clara Chía, sembla que Rosalía ha decidit posar tot el despit en aquest tema. “Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no”, “Medalla olímpica de oro al más cabrón, tiene el podio de la gran desilusión”, “La decepción local, rompecorazones nacional. Un terrorsita emocional, el mayor desastre mundial”, són algunes de les frases més potents que ha inclòs Rosalía.
La ruptura entre Rauw Alejandro i Rosalía va sortir a la llum el passat 2023. La parella, que fins i tot s’havia promès i tenia plans de casar-se, decidia separar els seus camins de manera sorprenent, marcats per un munt de rumors d’infidelitat per part del porto-riqueny. Ell va trencar el seu hermetisme mesos després, carregant contra la premsa del cor en una entrevista. “TikTok i la premsa groga s’inventen qualsevol merda. Et posen un títol i et diuen la veritat en les paraules petites… però la gent sempre es queda amb el titular i mai no llegeix el que realment diu. En els quatre anys en què vam estar junts no havia sortit cap notícia negativa i quan va saber-se que havíem tallat, va dir-se d’una manera que va donar peu a moltes especulacions. Fins i tot insistia que la seva relació “era molt positiva, res tòxic”.
La lletra de La Perla, però, carrega durament contra alguna persona que sembla haver trencat el cor de la catalana i les indirectes no s’acaben. Frases com “Por fin vas a terapia, vas al psicólogo i también al psiquiatra, pero de qué te sirve si siempre mientres más que hablas” o “La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá” han portat els fans a elaborar tota mena de teories i també agrair l’artista per haver creat una peça que defineix relacions del seu passat.
Què han dit els fans a les xarxes socials?
Les reaccions dels fans a les xarxes socials no s’han fet esperar i han trobat tota mena d’indirectes cap a Rauw Alejandro. Fins i tot alguns l’han classificat com a la nova versió de despit de Rata de dos patas de Paquita La Del Barrio.
La Rosalia escribiendo La Perla.— mr. ale 🫰🏼 (@aleerbs) November 6, 2025
"Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra, pero de qué te sirve, si siempre mientes más que hablas". pic.twitter.com/PnXQmjspoD
la perla – rosalía pic.twitter.com/M8f1L4RuY9— javi (@jaaviko) November 4, 2025
Por favor estoy llorando con la letra de La Perla😭 Rosalía se ha convertido en la nueva Paquita la del Barrio #lux pic.twitter.com/TUmuKAiKdS— Alicia🌻 (@mmooresrafferty) November 6, 2025
Yo viendo a la gente que aún se niega a aceptar que la Rosalia hizo la perla para Rauw Alejandro pic.twitter.com/sYF2p29TFx— Nae (@Fairynae_) November 6, 2025
La reacció de Rauw Alejandro
La part més curiosa de tot plegat? Davant l’allau de reaccions que ha generat La Perla, el cantant ha publicat un petit missatge en el seu perfil d’X.
no confundan los protagonistas… 🎬🎥— RAÚL (@rauwalejandro) November 7, 2025
esa pelicula paso hace rato 🚶🏽♂️🚶🏽♂️🚶🏽♂️
“No confonguin els protagonistes… Aquesta pel·lícula ha passat fa estona”, diu el missatge. Un post molt breu, però que confirma que Rauw Alejandro ha vist aquest tema i ha intentat desvincular-se de les reaccions que apunten que ell és el protagonista d’aquesta cançó.