Rosalía ha tornat a sorprendre els seus fans amb la publicació del videoclip de La Perla. L’artista catalana és el nom del moment després de la publicació de Lux, el seu quart àlbum d’estudi que l’ha convertit en un dels temes habituals de les converses. Els últims dies també ha estat motiu d’eufòria i decepció per la venda d’entrades de la seva gira mundial, un matí de bogeria per aconseguir les preuades entrades per als quatre concerts que farà el pròxim mes d’abril al Palau Sant Jordi de Barcelona. Abans, però, els fans es poden anar fent a la idea dels conceptes visuals i artístics que vol mostrar la cantant, que van més enllà de l’espiritualitat i el misticisme que envolten Lux. La Perla és un dels temes més curiosos del disc, tenint en compte que és una dedicatòria cap a un perla, el que sembla una exparella que no ha tractat gens bé la motomami.
L’anàlisi del videoclip: escenes estranyes i curioses
El videoclip de La Perla no ha acabat de ser el que els fans esperaven, tenint en compte que molts han trobat que podria ser una dedicatòria cap a un ex de qui no té un bon record, com pot ser C. Tangana o Rauw Alejandro. En tot cas, la direcció creativa ha estat obra de la seva germana, la Pili, però anem per pams.
Rosalía ho ha tornat a fer i les xarxes estan plenes de comentaris i anàlisis del videoclip. El vídeo, que fa vint hores que està disponible a YouTube i ja supera els 1,3 milions de reproduccions, comença amb l’artista asseguda a terra, vestida com una espadatxina preparada per fer esgrima. Es van intercalant escenes que no tenen res a veure les unes amb les altres, com per exemple Rosalía conduint un cotxe de luxe i fumant una cigarreta o passejant pel carrer.
Un dels detalls més curiosos que han detectat els fans és un cinturó que suposadament seria de castedat, com els que es feien servir a l’època medieval.
També resulta curiosa l’estampa amb dos gossos en mig d’un parc amb gespa i vestida amb un conjunt de xandall enorme com si estigués a punt de sortir a esquiar per la neu. Tot plegat, un videoclip molt curiós que no ha acabat d’entendre’s completament.
Les teories més boges i crítiques a les xarxes
Els fans han dit la seva a les xarxes, però quines teories més boges han elaborat? Hi ha comentaris i també crítiques de tota mena. Un dels aspectes que han observat són les referències que hi podia haver a la relació que va tenir la catalana amb el cantant C. Tangana i també amb Rauw Alejandro.
yo solo dejo esto del videoclip de La Perla por aquí y me voy 💣— Ensaladilla (@Ensaladilla_) December 15, 2025
menuda la Rosalía pic.twitter.com/gPDhldqArx
Vampiros: La perla: pic.twitter.com/D27buXKJPH— Romku98 (@rosalia_rk9) December 15, 2025
També hi ha hagut certes crítiques i opinions que no acaben d’entendre què vol dir que videoclip. Després del que va suposar Berghain amb un munt d’escenes estranyes i una Rosalía convertida en la Blancaneu, el significat de La Perla no s’evidencia en el videoclip.
La Perla de Rosalía resumida en 1 comentario: pic.twitter.com/E4gIOuF95J— alex va al LUX tour (@AlexxxWolfie) December 15, 2025
Rosalía cariño eres la mejor pero alguien que me explique que tiene que ver el videoclip de La Perla con la canción???? https://t.co/tv5xEWxREc pic.twitter.com/iqOjG0xXr4— 👁️👄👁️ (@rosisintarjetas) December 15, 2025
Lo único bueno que voy a decir del vídeo de la perla es que me gusta el outfit con las bragas de castidad pic.twitter.com/cPVGH9MPzj— Rosalia fonts (@RosaliaFonts) December 15, 2025
el videoclip de la perla me atrevería a decir que es el peor videoclip de toda la carrera de rosalía— xti amén ♱ (@yoxtirosalia) December 15, 2025
Sigui com sigui, Rosalía ha proposat un nou concepte dins el seu nou disc d’estudi, una proposta que no ha acabat de convèncer a l’espera de saber com serà el pròxim videoclip i què prepararà per a la gira mundial.