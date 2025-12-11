Bogeria i histèria per aconseguir les entrades de la gira mundial de Rosalía. L’artista catalana ha posat a la venda aquest dijous dia 11 de desembre les entrades per als vuit concerts que farà a Espanya: quatre al Palau Sant Jordi de Barcelona i quatre més al Movistar Arena de Madrid. S’esperaven llargues cues de fans a través de les plataformes i les distribuïdores oficials tot i que el sistema varia una mica de l’habitual. Rosalía fa quatre concerts a la ciutat comtal els dies 13, 15, 17 i 18 d’abril de 2026. Per tal de proposar una venda escalonada, les entrades per a les dues primeres dates sortien a la venda a les 10:00 i a les 11:00 seria el moment d’intentar aconseguir les entrades per a les dues altres dates. Com era d’esperar, la febre per Rosalía ha esgotat les primeres dates en pocs minuts.
Com ha estat la venda d’entrades dels concerts de Rosalía?
Rosalía ha revolucionat el panorama musical amb el seu nou disc Lux. Una nova era musical en què la de Sant Esteve Sesrovires ha optat per explorar la seva religiositat i fe com mai. Els milers de fans de la cantant han col·lapsat les pàgines web que distribuïen les entrades i en pocs minuts ja era gairebé impossible aconseguir algun tiquet per a les dues primeres dates. En què consistia la venda? Hi havia diverses distribuïdores, una d’elles Ticketmaster. Aquí, els fans havien de registrar-se i posar-se dins la sala d’espera de la cua virtual, que estava disponible 30 minuts abans de l’hora programada per a la venda de les entrades. A partir d’aquí i un cop eren les 10:00 en punt, apareixia a la pantalla el número de persones que tenien al davant en aquesta cua virtual abans de poder accedir a la selecció d’entrades amb un maxim de quatre entrades per comprador.
El Món ha pogut parlar amb alguns dels fans i afortunats que han aconseguit entrades. A les 10:01 hi havia gent que tenia 6.000 persones al davant, d’altres en tenien 14.000 i els més afortunats havien tingut la sort de poder esperar amb una cua de poc més de 1.200 persones. “Estic eufòrica, no m’ho puc creure”, ens explica una de les afortunades que ha aconseguit entrades per al primer concert a Barcelona. També hi ha moltes persones enfadades perquè s’han quedat sense entrades tot i haver fet cues molt llargues. A partir d’aquí, tot era sort i poder entrar a la següent pantalla per veure què havia quedat. Pocs minuts després de sortir a la venda, no tothom ha pogut aconseguir entrades per al que serà un dels esdeveniments musicals de l’any.
La venda d’entrades per a les segones dates del concert -17 i 18 d’abril de 2026-, també han estat marcades per llargues cues a través de les distribuïdores. Després de passar per la sala d’espera, només entrar dins la cua virtual alguns dels fans ja tenien més de 7.000 persones per davant. Ara bé, un cop més moltes persones s’han quedat sense entrades i les xarxes estan plenes de missatges i molta frustració per no haver aconseguit els bitllets dels concerts més esperats de la temporada.
uau es que ni intentaré comprar entrades x rosalia, perq anar a un concert no hauria d dependre d la disponibilitat per estar-te 1h un dijous a les 11h amb 8 dispositius fent cua amb 700.000 persones davant per acabar entrant a ticketmaster i q no quedi res— Maria. (@mcotx_) December 11, 2025
mi mayor enemigo para conseguir entradas de rosalia TE ODIO TICKETMASTER pic.twitter.com/rDDGdXzuDu— angela (@aanngelaaaaa) December 11, 2025
Com ha estat la venda d’entrades? Reaccions a les xarxes socials
Les xarxes socials com en cada gran esdeveniment musical, s’han omplert de reaccions pocs minuts després que sortissin a la venda les entrades per a les primeres dates tant a Madrid com a Barcelona. Què han dit els fans?
entro a las 10:10 desp de estar la 2k en la cola de las dos primeras fechas del luxtour de rosalia en barcelona y ya no hay entradas??? pic.twitter.com/R6QHuXaOyG— clara ⋆♪ ₊˚♬⋆｡ (@januaryeembers) December 11, 2025
Madrid 10:10 no quedan entradas para LUX de Rosalía #luxtour #rosalia— arturituri💋 (@arturiturii) December 11, 2025
Esto que es @holarosalia @luxtour @MOTOMAMlTOUR pic.twitter.com/gJ64xXSinz
llegando el jueves a comprar las entradas que queden de rosalía pic.twitter.com/0ttHVXoG4t— laura (@virtualkjj) December 10, 2025
Que bien!! hoy también voy a conseguir la asombrosa cantidad de 0 entradas para el lux tour de la Rosalía pic.twitter.com/sbnnKxGljL— divina_divineo (@iris_angsan) December 11, 2025
Todos los que estáis revendiendo entradas que acabáis de conseguir en la venta general de Rosalía, sois escoria, a especular a vuestra puta casa.— L🐞 (@soundmusictone) December 11, 2025
Una de les grans queixes que està circulant a X (abans Twitter) són els perfils que han aconseguit entrades pocs minuts després que sortissin a la venda i que ara aprofiten el boom i la histèria per revendre-les a través de les xarxes socials. “És que és buscar ‘entrades Rosalía’ per veure com va la gent amb la cua i només hi ha revenedors, quin fàstic els tinc de veritat”, escriuen a X. Tot plegat és el resultat de la bogeria i el fanatisme per una artista que cada cop que publica alguna cosa revoluciona milers de persones arreu del món.