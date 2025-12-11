Locura e histeria por conseguir las entradas de la gira mundial de Rosalía. La artista catalana ha puesto a la venta este jueves 11 de diciembre las entradas para los ocho conciertos que realizará en España: cuatro en el Palau Sant Jordi de Barcelona y cuatro más en el Movistar Arena de Madrid. Se esperaban largas colas de fans a través de las plataformas y distribuidoras oficiales aunque el sistema varía un poco de lo habitual. Rosalía hará cuatro conciertos en la ciudad condal los días 13, 15, 17 y 18 de abril de 2026. Para proponer una venta escalonada, las entradas para las dos primeras fechas salían a la venta a las 10:00 y a las 11:00 sería el momento de intentar conseguir las entradas para las otras dos fechas. Como era de esperar, la fiebre por Rosalía agotó las primeras fechas en pocos minutos.

¿Cómo ha sido la venta de entradas de los conciertos de Rosalía?

Rosalía ha revolucionado el panorama musical con su nuevo disco Lux. Una nueva era musical en la que la de Sant Esteve Sesrovires ha optado por explorar su religiosidad y fe como nunca. Los miles de fans de la cantante colapsaron las páginas web que distribuían las entradas y en pocos minutos ya era casi imposible conseguir un tiquete para las dos primeras fechas. ¿En qué consistía la venta? Había varias distribuidoras, una de ellas Ticketmaster. Aquí, los fans debían registrarse y entrar a la sala de espera de la cola virtual, que estaba disponible 30 minutos antes de la hora programada para la venta de las entradas. A partir de aquí y una vez eran las 10:00 en punto, aparecía en la pantalla el número de personas que tenían delante en esta cola virtual antes de poder acceder a la selección de entradas con un máximo de cuatro entradas por comprador.

El Món ha podido hablar con algunos de los fans y afortunados que han conseguido entradas. A las 10:01 había gente que tenía 6.000 personas delante, otros tenían 14.000 y los más afortunados habían tenido la suerte de poder esperar con una cola de poco más de 1.200 personas. «Estoy eufórica, no me lo puedo creer», nos explica una de las afortunadas que ha conseguido entradas para el primer concierto en Barcelona. También hay muchas personas enfadadas porque se han quedado sin entradas a pesar de haber hecho colas muy largas. A partir de aquí, todo era suerte y poder entrar a la siguiente pantalla para ver qué había quedado. Pocos minutos después de salir a la venta, no todos han podido conseguir entradas para lo que será uno de los eventos musicales del año.

Las entradas del Palau Sant Jordi han volado para los primeros conciertos de Rosalía en Barcelona | Web Ticketmaster

La venta de entradas para las segundas fechas del concierto -17 y 18 de abril de 2026-, también ha estado marcada por largas colas a través de las distribuidoras. Después de pasar por la sala de espera, al entrar en la cola virtual algunos de los fans ya tenían más de 7.000 personas delante. Sin embargo, una vez más muchas personas se han quedado sin entradas y las redes están llenas de mensajes y mucha frustración por no haber conseguido los boletos de los conciertos más esperados de la temporada.

uau es que ni intentaré comprar entrades x rosalia, perq anar a un concert no hauria d dependre d la disponibilitat per estar-te 1h un dijous a les 11h amb 8 dispositius fent cua amb 700.000 persones davant per acabar entrant a ticketmaster i q no quedi res — Maria. (@mcotx_) December 11, 2025

mi mayor enemigo para conseguir entradas de rosalia TE ODIO TICKETMASTER pic.twitter.com/rDDGdXzuDu — angela (@aanngelaaaaa) December 11, 2025

¿Cómo ha sido la venta de entradas? Reacciones en las redes sociales

Las redes sociales, como en cada gran evento musical, se han llenado de reacciones pocos minutos después de que salieran a la venta las entradas para las primeras fechas tanto en Madrid como en Barcelona. ¿Qué han dicho los fans?

entro a las 10:10 desp de estar la 2k en la cola de las dos primeras fechas del luxtour de rosalia en barcelona y ya no hay entradas??? pic.twitter.com/R6QHuXaOyG — clara ⋆♪ ₊˚♬⋆｡ (@januaryeembers) December 11, 2025

llegando el jueves a comprar las entradas que queden de rosalía pic.twitter.com/0ttHVXoG4t — laura (@virtualkjj) December 10, 2025

Que bien!! hoy también voy a conseguir la asombrosa cantidad de 0 entradas para el lux tour de la Rosalía pic.twitter.com/sbnnKxGljL — divina_divineo (@iris_angsan) December 11, 2025

Todos los que estáis revendiendo entradas que acabáis de conseguir en la venta general de Rosalía, sois escoria, a especular a vuestra puta casa. — L🐞 (@soundmusictone) December 11, 2025

Una de las grandes quejas que está circulando en X (antes Twitter) son los perfiles que han conseguido entradas pocos minutos después de que salieran a la venta y que ahora aprovechan el boom y la histeria para revenderlas a través de las redes sociales. «Es que es buscar ‘entradas Rosalía’ para ver cómo va la gente con la cola y solo hay revendedores, qué asco les tengo de verdad», escriben en X. Todo esto es el resultado de la locura y el fanatismo por una artista que cada vez que publica algo revoluciona a miles de personas en todo el mundo.