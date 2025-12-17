Rosalía se ha convertido en uno de los temas de conversación habitual. Desde que anunció la publicación de su cuarto álbum de estudio, Lux, cada vez que sale a la luz alguna información sobre la artista catalana, las redes se llenan de comentarios. El último tema de debate ha sido el videoclip de la canción La Perla, que ha generado críticas y teorías muy locas de los fans. El último en pronunciarse sobre el disco que ha dado la vuelta al mundo ha sido Víctor Manuel. Uno de los artistas y compositores españoles más conocidos y el esposo de Ana Belén ha compartido algunas opiniones sobre la música actual, los artistas del momento y qué piensa de los discos de la artista de Sant Esteve Sesrovires.

Muchas décadas de música y la llegada de nuevos estilos y artistas

Víctor Manuel ha publicado este año su nuevo disco, Solo a solas conmigo, y ha tenido tiempo de valorar el sector y la industria musical actual en una entrevista a El País. El artista sorprende confesando que «escucha mucha música», sobre todo de nuevos artistas que han entrado con muchísima fuerza a través de las generaciones más jóvenes. «Ahora escucho mucho a Olivia Rodrigo, fui a ver a Guitarricadelafuente, que me parece muy bueno, aunque el último disco sea un poco fallido», explica en esta entrevista. Olivia Rodrigo es una joven artista y actriz estadounidense que, después de aparecer en algunas series adolescentes, se ha convertido en uno de los nuevos iconos del pop-rock.

Ahora bien, ¿qué piensa de los gigantes que están cambiando los rankings de artistas más escuchados en las plataformas? Sobre Bad Bunny, apunta que siente que debe escucharlo, pero «no hace falta más» porque ya ha descubierto lo que es. Preguntado por Rosalía, admite que es una «grandísima artista» y que le gustan todos sus discos menos Motomami por «esas tonterías sincopadas que no eran ni canciones», critica. La cuestión es que Motomami fue uno de los álbumes más experimentales y a la vez mainstream que ha creado, muy influenciado por sonidos tecno y efectos vocales que superaban una voz natural sin artificios, como se puede apreciar en su nuevo disco.

¿Y qué piensa de Lux? «Creo que Lux tiene canciones buenísimas, aunque eso del nuevo misticismo me parece una milonga«, revela. «Odio todas las religiones por igual». Sus afirmaciones dejan muy clara una idea, su aversión hacia cualquier forma o manifestación religiosa. Lux está lleno de referencias espirituales, comenzando por la portada en la que se la puede ver con una especie de cofia de monja, continuando por temas en los que la fe es la máxima expresión de la obra, como Mio Cristo Piange Diamanti.

No es el único artista que ha hablado de Rosalía. El cantante e histórico presentador de Òpera en texans, Ramon Gener, fue especialmente crítico con la catalana en una entrevista en L’eclipsi de Catalunya Ràdio. «Debería escucharla, siento una voz muy producida, de estudio, deberíamos ponerla en un escenario, evidentemente sin micrófono que es como se canta, y deberíamos escucharla, el micrófono convierte a cualquiera en cantante», declaró.

El secreto del matrimonio con Ana Belén

Más allá de hablar de música, Víctor Manuel también ha recibido preguntas sobre su matrimonio con Ana Belén. Toda una vida juntos, pero ¿cuál es el secreto para mantener la relación? Cuando se conocieron, Ana tenía 20 años y era «hippie e impuntual, una fuerza de la naturaleza» y él ya acumulaba «los primeros éxitos». «Nuestra relación funciona porque siempre ha sido provisional, si en una relación vas con maximalismos por delante, ‘yo soy así’, eso está condenado al fracaso», confiesa. Sea como sea, parece que Rosalía continúa como uno de los temas de la actualidad del que opinan cantantes y personajes públicos.