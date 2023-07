Víctor Manuel dice en Col·lapse de TV3 que la ley trans le «desborda»

El cantante Víctor Manuel ha sido el último invitado del Col·lapse de TV3 y algunas de las cosas que ha dicho han causado mucho alboroto. Entre ellas, sus afirmaciones polémicas sobre la ley trans, que asegura no entender. «La ley trans me desborda«, ha dicho el cantante. «Es que yo esto no lo entiendo, yo no creo que una niña o niño de 12 años pueda escoger el sexo. Porque pienso en mi nieta y sé más o menos sus capacidades y que puede decidir ella y que no», ha explicado. Víctor Manuel cree que muchas personas pueden entenderlo en este sentido: «Siento que la gente o parte de la gente se siente desbordada también en este sentido». El cantante ha acabado diciendo que «los echan demasiado de una cuerda que puede romperse».

Duras críticas en las redes sociales

Estas afirmaciones han explosionado las redes sociales. Una usuaria de Instagram le ha dicho que no lo entiende porque no es una persona trans. «Creo que cuando a un no le va nada en determinadas acciones que tienen por objetivo asegurar derechos a todo el mundo, el mínimo que tenemos que hacer es escuchar, intentarlo asimilar y si no lo conseguimos, al menos no opinar públicamente en contra. No lo entiendas, pero tampoco lo critiques», le ha dicho una de las personas que han comentado el clip con estas afirmaciones en Instagram.

Otra le ha dicho que cuando uno tiene que votar leyes que afectan la vida otras personas «tiene que enterarse, informarse, primero leer la ley, que dice que ya no es necesario un diagnóstico de disforia de género y dos años de hormonació para cambiar el sexo legalmente». «El sexo, los niños no ‘lo escogen’, nacen con esto. Puedes informarte a asociaciones de familiares de niños y jóvenes trans, conocer sus vivencias, como se sienten, qué dificultades tienen que enfrentar», ha añadido antes de pedirle empatía y que vote «con conocimiento de causa».

Por último, otra seguidora de la Instagram de Colapso ha apuntado que «una niña o niño con doce, con manantial y siempre, sabe cómo se siente y no escoge, es cómo es y siente el género sin dudas».