Amaia Romero ha triunfado, y mucho, desde que fue elegida como ganadora de su edición de Operación Triunfo. Convertida en una cantante de éxito y actriz esporádica en películas tan potentes como las de Pedro Almodóvar, ahora acaba de conceder una entrevista que demuestra que no todo es de color de rosa en su vida. La artista, tan sincera y espontánea como siempre, se sincera en la revista Elle sobre la relación con su cuerpo o las manías que tiene desde hace unos cuantos años.

Sempre se l’ha vist com una famosa innocent i bona, de les més naturals que ha donat aquesta última fornada d’artistes. L’Amaia considera que ha perdut una mica d’aquesta espontaneïtat des que és famosa això li genera un conflicte. Quan estàs tan exposat al públic, diu que t’acabes creant un petit personatge allunyat del teu jo i, des del seu punt de vista, això és “molt sa”. Ara bé, en el seu cas, aquest personatge es troba lligat a la seva persona real, que s’acaben barrejant: “De vegades en pregunto si soc així perquè és la meva manera de ser o si estic en el meu paper”.

Una artista que reconeix donar “moltes voltes” a les coses, reflexiva i també maniàtica. L’Amaia confessa quines són algunes de les manies de les que no pot deslligar-se’n. Per exemple, que si viatja al passadís d’un avió o al seient de davant del cotxe es posa “molt nerviosa”. I, d’això, a la necessitat de tenir el volum de la televisió “sempre en nombre parell”: “Si algú el puja al 15 o al 17, em poso realment tensa”.

Amaia Romero se sincera en una entrevista muy personal | TVE

Amaia de OT habla de la relación con su físico

Amaia Romero, en otro momento de la entrevista, también ha confesado ser muy perfeccionista consigo misma. Ha tenido épocas con mucha inseguridad por su físico y, de hecho, reconoce estar atravesando ahora mismo un momento “con la autoestima más baja”. ¿El problema? Que se haya vuelto a poner de moda los cuerpos delgados: “Parece que de nuevo se está poniendo de moda estar demasiado delgada. Yo me miro al espejo y me da rabia, esta es una cosa irracional. Pero es que a mí me gusta comer, es uno de los grandes placeres. Aunque hoy me habéis levantado el ánimo, me he visto monísima en las fotos!”.

Amaia reconoce que le gusta que hablen de ella, sobre todo porque suele recibir buenos comentarios. Estar rodeada de su gente de siempre la ha ayudado a no perder la cabeza, dice: “No sales de OT y te moldean, sino que tú tienes el poder de decisión. Yo, al principio, me dejé asesorar mucho, pero decidía de quién quería recibir consejos. Eso también es importante”.