Les manies més estranyes d’Amaia Romero i la relació amb el seu cos
Jennifer Navarro
22/05/2026 10:00

Amaia Romero ha triomfat, i molt, des que fos escollida com a guanyadora de la seva edició d’Operación Triunfo. Convertida en una cantant d’èxit i actriu esporàdica a pel·lícules tan potents com les de Pedro Almodóvar, ara acaba de concedir una entrevista que demostra que no tot és de color de rosa a la seva vida. L’artista, tan sincera i espontània com sempre, se sincera a la revista Elle sobre la relació amb el seu cos o les manies que té des de fa uns quants anys.

Sempre se l’ha vist com una famosa innocent i bona, de les més naturals que ha donat aquesta última fornada d’artistes. L’Amaia considera que ha perdut una mica d’aquesta espontaneïtat des que és famosa això li genera un conflicte. Quan estàs tan exposat al públic, diu que t’acabes creant un petit personatge allunyat del teu jo i, des del seu punt de vista, això és “molt sa”. Ara bé, en el seu cas, aquest personatge es troba lligat a la seva persona real, que s’acaben barrejant: “De vegades en pregunto si soc així perquè és la meva manera de ser o si estic en el meu paper”.

Una artista que reconeix donar “moltes voltes” a les coses, reflexiva i també maniàtica. L’Amaia confessa quines són algunes de les manies de les que no pot deslligar-se’n. Per exemple, que si viatja al passadís d’un avió o al seient de davant del cotxe es posa “molt nerviosa”. I, d’això, a la necessitat de tenir el volum de la televisió “sempre en nombre parell”: “Si algú el puja al 15 o al 17, em poso realment tensa”.

Amaia d’OT parla de la relació amb el seu físic

Amaia Romero, en un altre moment de l’entrevista, també ha confessat ser molt perfeccionista amb si mateixa. Ha tingut èpoques amb molta inseguretat pel seu físic i, de fet, reconeix estar travessant ara mateix un moment “amb l’autoestima més baixa”. El problema? Que hagi tornat a posar-se de moda els cossos prims: “Sembla que de nou s’està posant de moda estar massa prima. Jo em miro al mirall i em fa ràbia, aquesta és una cosa irracional. Però és que a mi m’agrada menjar, és un dels grans plaers. Tot i que avui m’heu pujat l’ànim, m’he vist moníssima a les fotos!”.

L’Amaia reconeix que li agrada que parlin d’ella, sobretot perquè acostuma a rebre comentaris bons. Estar envoltada de la seva gent de sempre l’ha ajudat a no perdre el cap, diu: “No surts d’OT i et modelen, sinó que tu tens el poder de decisió. Jo, al principi, em vaig deixar assessorar molt, però decidia de qui volia rebre consells. Això també és important”.

