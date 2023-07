Amaia Romero va convertir-se en la guanyadora d’Operación Triunfo 2017, la primera de l’última generació del concurs amb què va provar sort TVE. La navarresa va enamorar-se perdudament de l’Alfred a dins de l’acadèmia, un amor que van traslladar a Eurovisió sense gaire èxit. Des de llavors ha anat publicant algun single i els fans segueixen la seva trajectòria de prop, encara que és cert que no ha cridat tant l’atenció ni ha triomfat tant com altres companyes d’aquell any com l’Aitana o la Lola Índigo.

Ara és notícia perquè ha concedit unes declaracions que s’han viralitzat ràpidament. Los 40 Principales ha volgut parlar amb ella abans de l’estrena de l’OT que prepara Amazon Prime Video, que donarà una segona oportunitat al format a través de les plataformes digitals. Ara que s’estan duent a terme els càstings, han volgut parlar amb la guanyadora per esbrinar quin consell donaria als futurs aspirants a viure el que ella va experimentar.

Ha sobtat moltíssim la seva resposta, unes paraules que tornen a demostrar que poques exconcursants han estat tan naturals com ella. Sense pensar-s’ho dues vegades, ha dit la veritat. Quin consell dona a les futures generacions del concurs musical ara que han passat cinc anys des de la seva aventura? “Els familiars ens anaven passant coses, però crec que hauria demanat més calces. Jo no rentava la roba perquè mai no havia fet la colada, mai no havia encès una rentadora. Necessitava calces tota l’estona… Així que aconsellaria als concursants que omplissin la maleta de calces”, ha respost de manera espontània.

L’Amaia, a dins de l’acadèmia d’OT | TVE

Amaia d’OT prova sort com actriu de la mà dels Javis

Amaia no ha volgut donar cap consell musical, això queda clar. Ara mateix, de fet, ella està centrada en la interpretació. Els Javis l’han fitxat per participar en La mesías, una sèrie que han preparat per a Movistar+: “L’experiència de rodar una sèrie ha estat una cosa que mai no havia fet i ha estat increïble, he après moltíssim i m’he sentit genial fent-ho. Encara no m’he vist i crec que el primer moment en què ho faci serà horrible i estic bastant espantada”.

Una cantant que va guanyar l’edició més vista dels últims anys, qui és conscient que ha de provar altres disciplines i no tancar-se cap porta.