Els pitjors moments de Sofia a Mallorca: amants i problemes

Sofia de Grècia és l’únic membre de la família reial que visita Mallorca cada estiu. La reina emèrita és una apassionada de l’illa, la qual s’ha convertit en el seu racó preferit per a l’època de més calor. Allà compta amb un palau per a ella sola, tenint en compte que el seu marit fa anys que va deixar d’acompanyar-la. Diuen que gaudeix molt de les setmanes que passa allà, però també és cert que aquest ha estat escenari d’alguns dels seus pitjors moments.

Pilar Eyre ha fet un recull a Lecturas d’alguna d’aquestes anècdotes que demostren que també s’ho ha passat malament allà. La periodista barcelonina recorda, per exemple, la visita oficial que van fer Carles d’Anglaterra i Lady Di quan encara estaven casats. És icònica aquella fotografia dels dos matrimonis amb els seus respectius fills a les escales del Palau de Marivent. La realitat darrere d’aquella estampa? Que Joan Carles de Borbó estava intentant lligar amb la princesa de Gal·les sense dissimular-ho gens ni mica. De fet, explica que les seves mans van estar tocant-se durant uns segons molt llargs i que Sofia va veure-ho tot: “Va aguantar amb el seu hieratisme habitual”.

Joan Carles va voler lligar amb Lady Di a Mallorca | TVE

Uns anys més tard, Sofia també hauria d’haver suportat coincidir amb una amant del seu marit durant les vacances. Pilar Eyre ha pogut saber que l’estiu del 1990, el matrimoni reial va acudir al Beach Club i, entre els convidats, es trobava Marta Gayá. Sofia, que era coneixedora de la seva aventura amb el marit, hauria vist com aquest s’apropava a ella i la saludava com si no passés res per exterioritzar clarament la seva vida extramatrimonial: “Sofia va haver de dissimular el suplici i parlar amb el company de taula com si no passés res”.

Felip de Borbó i Letícia també han provocat que Sofia passi mals moments a Mallorca

No tots els mals moments que ha viscut l’emèrita a Mallorca han estat culpa del marit, per això. També explica que va ser desagradable despertar-se un dia quan Felip era jove i trobar-se unes fotos seves a la portada d’una revista, en les quals apareixia fent-se petons amb una noia rossa: “Van informar-la que hi havia fotos del fill més explícites i que les havien comprat per quinze milions de pessetes per tal de guardar-les en un calaix”.

Que Felip VI es casés amb Letícia no va millorar els seus estius a les Illes Balears, més aviat tot el contrari. S’ha filtrat que a l’actual reina espanyola no li agrada gens haver de passar uns dies d’estiu a Marivent i que, de fet, ella seria la culpable que cada any s’hi estiguin menys temps. Deu voler oblidar el ridícul que va fer el 2018 durant la Setmana Santa, certament un dels pitjors moments de Sofia. Estava tota la família davant de la Catedral de Palma quan Letícia va voler impedir que les seves filles es fessin una fotografia amb l’àvia.

Letícia i Sofia es barallen davant la catedral de Palma | Youtube

Serà difícil que visqui un episodi més desagradable que aquest últim, però sembla que Sofia té motius per no recordar amb molta estima algunes de les setmanes que ha passat a Mallorca.