Letícia deu estar acostumada a rebre per totes bandes i, encara més, si aquestes crítiques provenen d’un periodista tan contrari a ella com és Jaime Peñafiel. Ara bé, en aquesta ocasió l’escriptor s’ha deixat anar i ha estat encara més dur contra una monarca a qui acusa de tots els mals de la família reial. En unes declaracions incendiàries davant dels micròfons d’Europa Press, s’ha quedat a gust i ha deixat clar que creu que la dona de Felip VI fa amb ell el que vol.

El primer titular ja és potent: “Letícia ha trencat tota la família reial“. Considera que és ella la culpable de la mala relació entre Felip, els pares i les germanes. I, de fet, creu que no és gens positiu que ella sigui la reina: “Letícia fa molt de mal a la monarquia“. Una altra vegada, l’ataca i l’assenyala com una mala jove: “Amb Sofia de Grècia no té bona relació, ni de bon tros”.

I per què ho diu tot això? En primer lloc, l’acusa de tractar el seu marit com si fos un titella: “És una vergonya que un senyor com Felip faci fora de casa i del país al seu pare, en això no ha estat un bon fill. Serà bona persona, però un pobre home. Imagino que si fos per ell, Joan Carles podria venir a Espanya. Ara bé, és Letícia qui no vol i qui prohibeix que vingui. Jo crec que Joan Carles es mereix tornar a casa seva i a la seva pàtria”.

Jaime Peñafiel critica Letícia | Europa Press

Jaime Peñafiel demana un canvi de govern a Espanya perquè, així, Joan Carles de Borbó pugui tornar més fàcilment

Jaime Peñafiel ha demanat que tothom vagi a votar a les eleccions generals “per fer fora a Pedro Sánchez d’una p… vegada”. Es mostra clarament a favor d’una victòria del PP, ja que creu que això ajudaria a canviar la situació del rei emèrit: “Amb un canvi de govern, Joan Carles podria tornar a Espanya“.

El que ha volgut deixar clar també és que Joan Carles de Borbó està molt atent a tot el que passa, encara que estigui vivint a Abu Dhabi. És més, assegura que ell ha tingut molt a veure en el canvi d’actitud que ha mostrat Froilán darrerament perquè sap que se’l critica: “Entre Joan Carles i Jaime de Marichalar han fet que Froilán es mostri més seriós”. Una entrevista en què torna a manifestar la seva ràbia cap a Letícia.