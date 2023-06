Sofia de Grècia mai no ha estat una dona amb una vida social molt activa. Així com el seu marit ha anat encadenant una amiga especial rere una altra, ella no ha destacat per tenir moltes amistats. La reina emèrita espanyola protagonitza un documental d’HBO que ha volgut incidir en els aspectes més desconeguts de la seva vida privada. Sempre s’ha dit que ha aguantat al costat de Joan Carles de Borbó perquè la seva mare li hauria ensenyat que una reina ha d’aguantar i aguantar sense queixar-se. Però què hi ha darrere d’aquesta figura?

El Español ha tingut accés als dos primers capítols abans de la seva emissió, cosa que ha permès que se sàpiga què ha descobert aquesta producció de David Trueba anomenada Sofía y la vida real. Consideren que la vida de la monarca ha estat marcada pel patiment contant, per la traïció i el dolor: “Quan la mare de Sofia va saber que Joan Carles li era infidel, li va dir que l’única cosa que importava era la monarquia. En tots aquests anys, a Sofia no se li ha mogut cap múscul de la cara. Són molt poques les persones que poden dir qui és realment“.

Quines són les persones de confiança de Sofia de Grècia?

En aquest sentit, els periodistes que participen en aquest documental insisteixen en què Sofia té un gran sentit del deure i que sempre diu ser reina les 24 hores del dia: “Ser reina és no tenir amics, estar al servei dels altres. Sempre oferir la cara amable. Ella és més personatge que persona. És una dona que sap patir i que no es noti, és difícil de conèixer perquè no exterioritza”.

Sofia de Grècia mai no hauria tingut molta vida social | Europa Press

I per què mai no se la veu amb amigues? Tenint en compte que pertany a la més alta aristocràcia, podria comptar amb una agenda plena de dones importants amb aficions culturals com ella. En canvi, quan se la veu públicament només l’acompanya la seva inseparable germana Irene. En aquesta investigació haurien pogut saber que, efectivament, ella és l’única persona en qui confia la grega: “Ella és la seva amiga i confident, en qui s’eixuga les llàgrimes. El cercle, les confidents, la gent de qui confia? La germana, només la germana i la seva cosina Tatiana”.

Un dels testimonis dona més detalls sobre aquest tema: “L’amistat és un terme que mai no va conèixer Sofia. No va cultivar cap amistat rellevant en la societat espanyola. Em va dir que no tenia amigues i que els amics íntims els entenia com a perillosos“. No es fiaria de la lleialtat de les altres persones, amb els qui ha optat per no sincerar-se mai. Aquest és només un aspecte que desgranaran sobre la seva vida, una reina emèrita de qui han volgut saber més coses per poder conèixer-la després de tants anys hermètics.