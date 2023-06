Sempre s’ha dit que Sofia de Grècia és una dona molt espiritual. Ella mateixa ha fet confessions estrambòtiques en aquest sentit més d’una vegada, una reina emèrita que hauria viscut situacions estranyes. Jaime Peñafiel ha tret a la llum una anècdota que demostra, de fet, que creu en l’existència dels ovnis.

Era el 1978 quan Joan Carles i Sofia van fer un viatge oficial a Pequín amb un equip de periodistes. Després de servir el sopar, tots s’haurien retirat a dormir excepte el cronista rosa. Ell estava llegint quan, de sobte, dos focus potents haurien enlluernat tota l’aeronau: “El radar no detectava cap presència, però aquella cosa inquietant continuava allà cada vegada més a prop. No volava en paral·lel, sinó en perpendicular al nostre vol. Quinze minuts després, aquella cosa va allunyar-se, a poc a poc, fins a perdre’s en la nit infinita entre l’Índia i la Xina”, diu a El Mundo.

L’assessor de Sofia hauria deixat clar que la reina s’enfadaria en saber que s’havia perdut un esdeveniment així. Tan bon punt van aterrar, Sofia hauria preguntat als periodistes si era cert que havien vist un ovni: “Quina sort heu tingut“, hauria etzibat. Jaime Peñafiel li hauria dit que segurament es tractava d’un objecte no identificat amb el qual intentaven identificar l’avió abans que entrés a la Xina, però afirma que a ella no li hauria convençut aquesta explicació: “Creu sense dubtar-ho tot el que li expliquen sobre els ovnis”.

L’anècdota més estranya de Sofia de Grècia a bord d’un avió | Europa Press

El dia que Sofia de Grècia va demanar poder llegir la Interviú

Jaime Peñafiel té coneixement de moltes anècdotes i històries estranyes de la reina Sofia. En aquesta mateixa columna, n’explica una altra en la qual relata per què un dia va demanar poder llegir la Interviú. Era el 1989 i la monarca espanyola estava esmorzant mentre llegia la premsa i escoltava la ràdio com cada matí. Hauria estat llavors quan s’hauria assabentat de la infidelitat de Marta Chávarri, l’aristòcrata i primera dona de Fernando Falcó. Sofia era molt amiga del seu marit, així que va voler saber què havia passat i com eren les fotos que publicava la revista i, per això, hauria trucat per demanar que li pugessin un exemplar d’Interviú en el qual s’explicava.

Sembla que el cap de comunicació de la Casa Reial no hauria considerat adequat que Sofia veiés la marquesa “sense calces” i va optar per dir-li que no tenien la revista. Cinc minuts després, ella hauria tornat a trucar demanant-la: “Ja no sabia quina excusa posar-li i vaig ordenar que li pugessin”, hauria dit.