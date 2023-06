Gerard Piqué i Clara Chía podrien haver-se promès. Han estat envoltats de rumors de crisi pràcticament des del principi, però ells els han ignorat amb l’arma de la indiferència. No s’hi han referit mai, les fotos romàntiques que han anat publicant han parlat per ells. Doncs bé, ara sonen campanes de boda quan s’apropa l’enllaç del germà de l’exfutbolista. El dia de Sant Joan el passaran en una cerimònia familiar en la qual no assistiran els fills de Gerard i Shakira, ja que aquesta s’hauria encarregat d’impedir que coincidissin amb Clara Chía.

Sembla que la parelleta podria aprofitar aquell moment per deixar anar la bomba. Així ho assegura Look, que hauria parlat amb fonts properes que donen per fet que ja han parlat de boda i que faran l’anunci oficial en aquell moment: “Ja han pres aquesta importantíssima decisió i també tenen pensat el moment ideal per fer pública la bona notícia, faran bo allò que d’una boda en surt una altra“. A més a més, afegeixen que la idea és ferma i que ja haurien començat amb alguns preparatius de cara al seu gran dia.

Aquesta seria una novetat important que ocuparia titulars i titulars. Gerard Piqué mai no es va casar amb Shakira al llarg dels 12 anys de relació, però tindria clar des del principi que sí que vol fer aquest pas amb la seva parella actual.

Gerard Piqué publica una foto amb Clara Chía sis mesos després | Instagram

Gerard Piqué i Clara Chía acapararan atenció a la boda del germà de l’exfutbolista

Gerard Piqué acudirà a la boda del seu germà Marc del braç de Clara Chía, un esdeveniment que suposarà la benvinguda oficial de la noia a la família. Encara no ha passat un any des que se sabés que havia començat una relació amb ella, però les coses s’haurien formalitzat ràpidament fins al punt de voler passar per l’altar amb ella aviat.

Diuen que fa menys d’un mes, alguns testimonis els haurien captat a la joieria Rabat de Barcelona i els haurien sentit parlar d’un anell fet a mida “que estarien arreglant”. Realment es refereix a l’anell de compromís? Podria ser que li estiguin ajustant la mida ara que el futbolista ja li hauria donat o que, simplement, fos un anell que aportés serietat a la parella sense voler fer referència a una possible boda. Des d’aquest mitjà no dubten en afirmar amb contundència que el compromís és un fet, encara que cap dels dos protagonistes no s’ha referit al respecte. Caldrà esperar per veure si finalment aprofiten la boda de Marc Piqué per treure la bomba a la llum.